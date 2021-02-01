Налоговый маневр с генами. Сохранение нулевой ставки НДС на ввоз и реализацию племенного скота до 2023 года поддержит рынок

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

С начала этого года ставка НДС при покупке за рубежом племенных животных должна была вырасти с 0 до 20%, что стало бы некой ограничительной мерой для их ввоза. Но отказаться от «генетической иглы» оказалось непросто, и решение было отложено. Объемы поставок племенных животных год от года колеблются, но пока остаются на высоком уровне. Особо острая зависимость наблюдается в молочном животноводстве и птицепроме







Освобождение от уплаты НДС при ввозе и реализации в России племенного крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, птицы, яйца, а также полученных от них семени и эмбрионов действовало с 2016 года. До этого налоговая ставка составляла 10%. С начала этого года она могла увеличиться до 20%, однако представители АПК обратились к правительству с просьбой сохранить нулевую ставку еще на пять лет. Это, по их мнению, позволит ежегодно с помощью высвобождаемых средств увеличивать вложения только в молочное животноводство на 2,6-5,3 млрд руб. и обеспечивать дополнительный прирост производства товарного молока за счет более высокой продуктивности племенных коров в объеме до 300 тыс. т в год. В результате было принято решение сохранить нулевую ставку НДС, но не до 2025 года, как предлагал комитет Госдумы по аграрной политике, а до 2023-го.