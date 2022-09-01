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Доступный рацион. Молочные хозяйства корректируют кормление КРС

Арина Михайлова

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Потребность в грубых и сочных кормах для крупного рогатого скота оценивается в этом году в 30 млн т. На их долю в структуре себестоимости производства молока и мяса приходится 40-50%. Негативную роль в повышении расходов сыграло прошлогоднее удорожание высокобелковых кормов, что, в свою очередь, привело к уменьшению объемов закупок шрота и жмыха, а также витаминных комплексов. Упрощение рациона приводит к снижению продуктивности коров


По данным Минсельхоза России, в 2022 году потребность в грубых и сочных кормах составляет 30 млн т. Особую роль в молочном скотоводстве играют высокобелковые составляющие рациона, к которым относятся прежде всего растительные шрот и жмых. Они обеспечивают около 40 % необходимой КРС энергии, что обусловлено более высокой питательной и энергетической ценностью этих кормов, рассказывает директор аналитического департамента Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Алексей Воронин.

Арина Михайлова 

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