Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз

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Объем внешних поставок по итогам 2022 года превысил $41 млрд — это новый рекорд отечественных экспортеров продовольствия и сельхозсырья. Российские поставщики смогли приспособиться к новым условиям работы и перераспределить потоки вывоза по отдельным направлениям. Некоторые отрасли не смогли превзойти предыдущие показатели — произошел спад отгрузок свинины, молочки и кондитерских изделий. Однако на этот год производители и эксперты настроены оптимистично. По его итогам агроэкспорт может увеличиться еще на 5-10%.

Экспорт продукции АПК в 2022 году приблизился к $41,3 млрд, следует из отчета ФТС, опубликованного в середине марта. В 2021-м, по уточненной оценке службы, объем вывоза составил $35,9 млрд. Таким образом, прирост поставок в стоимостном выражении достиг 14,8%. Федеральный центр «Агроэкспорт» в своем обзоре спустя месяц после публикации данных ФТС оценивал общий экспорт аграрной продукции в $41,6 млрд.



Оценки обоих ведомств являются новым рекордом для российских экспортеров продовольствия, комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Двухзначная динамика прироста от рекордного показателя прошлого года была обеспечена исторически высокими ценами на основных для отечественных производителей рынках зерновых, масличных и продуктов их переработки, постоянным поиском новых направлений для сбыта, а также снятием Китаем «пандемийных» запретов на поставки продукции российского рыбохозяйственного комплекса в портах Далянь и Циндао. Без этих ограничений, которые в начале прошлого года еще действовали, цифра российского экспорта могла бы быть еще выше, считает эксперт. Из положительных трендов он также выделяет быстрый рост отгрузок продукции глубокой переработки зерновых и масличных. В частности, экспорт муки увеличился за 2022 год в 3,4 раза, маргарина — на 36%.



Прирост вывоза продукции АПК в стоимостном выражении обусловлен конъюнктурой мирового агрорынка, соглашается начальник отдела мониторинга внешней среды «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Даниил Козлов. В течение прошлого года наблюдался высокий спрос и рекордное повышение стоимости ведущих позиций аграрного экспорта России, таких как пшеница, кукуруза, подсолнечное и соевое масла, жмых и кормовые добавки, соя, пшеничная мука, рапс, перечисляет он.



В фактических ценах объем вывоза сельхозпродукции и продовольствия превысил $40 млрд, но в сопоставимых — сократился на 0,6%, до $28,9 млрд, обращает внимание руководитель направления «Потребительский рынок» группы компаний INFOLine Светлана Силенина. Тем не менее третий год подряд в современной истории страны экспорт АПК превысил импорт: положительное сальдо торгового баланса составило $5,5 млрд (в 2021-м — $2,8 млрд), что позволило России сохранить за собой статус нетто-экспортера.



Драйверы прироста

По оценке «Агроэкспорта», наибольшую долю в сельхозвывозе из России по итогам прошлого года традиционно заняли зерновые (32,3%). Далее следуют масложировая продукция и прочие товары АПК, рыба и морепродукты, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. По сравнению с 2021 годом наибольший рост экспортной выручки наблюдается по продукции масложировой отрасли (на 24,7%), в секторе прочих товаров АПК (на 23,4%), а также в зерновом сегменте (на 17,6%).



Лучшие показатели по наращиванию объемов внешней торговли были достигнуты предприятиями, производящими наиболее востребованные на мировом рынке продукты, говорит Козлов. В первую очередь он выделяет зерновые и масличные культуры. Кроме того, хороших показателей достигли переработчики продукции АПК, а также производители муки, рапсового и соевого масел, указывает он. В частности, ГК «Русагро» нарастила экспортную выручку масложирового сегмента на 12% (на 6,5 млрд руб.), до 61,1 млрд руб., приводит пример Силенина.



Продукция масложировой отрасли была и остается одним из основных драйверов экспорта отечественного АПК наряду с зерном, подтверждает аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. По оценкам ИАА, в прошлом году отечественные предприятия сектора отправили за рубеж 8,22 млн т товаров, что на 7,5% больше, чем в 2021-м. «Такое увеличение объемов произошло на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, рекордного урожая масличных культур, действующих пошлин на их отгрузки за рубеж и, как следствие, расширение выпуска готовой продукции, — поясняет эксперт. — Менее активное присутствие на мировом рынке украинского подсолнечного масла также способствовало большему спросу на российские товары этой отрасли. Кроме того, важную роль сыграл и фактор переходящих остатков сырья с прошлого сезона, который обеспечил высокую загрузку маслозаводов и увеличение экспорта готовой продукции фактически с самого начала 2022/23 сельхозгода».



В деньгах экспорт масложировой отрасли увеличился на 22%, до $8,94 млрд, что прежде всего связано с повышением мировых цен, особенно в первой половине прошлого года, продолжает Лозовой. Если говорить об отдельных товарах, то хорошую динамику, по оценке OleoScope, продемонстрировали растительные масла — подсолнечное, соевое и рапсовое. В совокупности за рубеж их было отправлено порядка 4,86 млн т (на 350 тыс. т больше, чем годом ранее) на $7,14 млрд (+$1,45 млрд). В натуральном выражении увеличились и поставки шротов — с 2,72 млн т в 2021-м почти до 3 млн т в прошлом году. Хотя денежный показатель остался практически на прежнем уровне — $1,045 млрд против $1,073 млрд соответственно.







Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг самого высокого за последние восемь лет показателя, при этом импорт всех товаров из России оказался на историческом максимуме, подсчитало РИА «Новости» на основе данных Eurostat. Значительный прирост объемов ввоза в Евросоюз из России показал и сектор АПК. Как сообщил «Агроинвестору» Eurostat, суммарный импорт основных позиций российского продовольствия и сельхозпродукции в прошлом году увеличился на 18,5% по сравнению с показателем 2021-го, до почти €3,2 млрд.



Основная часть продукции АПК не была затронута санкциями ЕС, поэтому в целом структура агроэкспорта из России в страны Евросоюза практически не изменилась, объясняет Даниил Козлов из «Центра Агроаналитики». Кроме того, серьезную роль сыграли укрепление курса рубля и мировая продовольственная инфляция.



В 2022 году Россия нарастила поставки в страны Евросоюза жиров и масел растительного и животного происхождения — на 57,9% в стоимостном объеме, на 30,7% — в натуральном, готовых продуктов из мяса, рыбы, ракообразных и пр. — на 10,1% и 69,6% соответственно, подсчитала аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина. В то же время по ряду продуктов отмечался существенный спад (на треть — в половину) как в деньгах, так и в тоннах, отмечает она. В частности, сократился экспорт в ЕС молочной продукции, кофе, чая, какао, сахара, напитков, продукции переработки овощей и фруктов, мучных кондитерских изделий.

Экспорт всех масличных культур (включая нишевые) в 2022-м вырос на 58% по сравнению с уровнем предыдущего года, до 3,26 млн т, сообщает Лозовой. В частности, вывоз подсолнечника составил 206 тыс. т, что в 2,2 раза превышает показатель 2021-го. Отгрузки соевых бобов достигли 1,3 млн т (+32%), а семян рапса — 750 тыс. т (в 2,7 раза больше, чем годом ранее).



Основным импортером масложировой продукции, как и в 2021 году, осталась Турция, закупившая 1,45 млн т на сумму в $1,52 млрд. На второй позиции — Китай, куда было направлено 1,24 млн т товаров масложирового сектора на $1,53 млрд. Помимо этого, крупнейшими покупателями в 2022 году стали Беларусь, Латвия, Индия и Иран, информирует эксперт. Также Россия продолжает укреплять позиции на тех экспортных рынках, которые остаются для нее наиболее приоритетными: это в первую очередь регионы Азии, Африки и Ближнего Востока, где сейчас активно осваиваются отечественные масложировые компании.



В прошлом году санкции оказывали дополнительное влияние на доступность экспортной инфраструктуры, напоминает Лозовой. Выросла стоимость транспортных услуг и страхования грузов, были созданы барьеры для доступа к фрахту, ограничены подходы в порты недружественных стран для российских судов. Однако участники рынка не только смогли адаптироваться к работе в таких условиях, но и продемонстрировать высокие показатели продаж, подчеркивает он.



Экспорт зерновых и зернобобовых культур из России в 2022 году оценивается в 45,5 млн т против 45,6 млн т годом ранее, однако по итогам года вырос экспорт продуктов переработки зерна, акцентирует внимание эксперт INFOLine. Так, объем отгрузок за рубеж муки составил 881 тыс. т. Увеличению вывоза способствовали введенные экспортные пошлины на зерно.



А вот президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич уверен, что пошлина на экспорт зерна крайне негативно влияет на вывоз муки. «Если экспорт зерна будет так ограничиваться и дальше, а мировые цены пойдут вверх, что, скорее всего, произойдет, то экспорт муки может приостановиться, — считает он. — Главная причина роста спроса на российскую муку — тот факт, что не было возможности в полном объеме экспортировать зерно». По его словам, Россия может ежегодно вывозить дополнительно 5-7 млн т муки, но такое количество муки в мире не нужно. Максимальная глобальная потребность в данном продукте составляет до 15 млн т, утверждает эксперт.



В рейтинге крупнейших экспортеров зерна лидирующую позицию по объемам продолжает занимать торговый дом «Риф». В 2022 году компания поставила за рубеж более 6 млн т пшеницы и свыше 890 тыс. т ячменя. В совокупности же объем экспортированной продукции превысил 7 млн т (в 2021-м — 8 млн т), сообщает пресс-служба «Рифа». Основными направлениями экспорта компании всегда были страны Азии и Востока, и, несмотря на политическую ситуацию в мире, ей удалось сохранить список рынков сбыта без урона для себя.



Объем поставок семян в другие страны селекционно-семеноводческого подразделения ГК «ЭкоНива» — «ЭкоНива-Семена» — в 2022 году остался на уровне среднегодовых — порядка 5 тыс. т, информирует представитель агрохолдинга. Безусловным лидером закупок является Казахстан. В республику поставляются в основном семена яровых культур: пшеницы, ячменя, гороха, сои, льна. По перечисленным культурам прирост наблюдается ежегодно. В южные регионы страны постепенно наращиваются отгрузки семян озимой пшеницы. «Мы видим заметное увеличение экспорта в Киргизию, куда отправляем семена пшеницы, в том числе озимой, ячменя и гороха», — добавляет представитель компании. Что касается товарных позиций, то по итогам 2022 года «ЭкоНива-Семена» стала одним из крупнейших российских экспортеров красной чечевицы, отгрузив зарубежным партнерам свыше 10,4 тыс. т.



В мясе динамика в основном позитивная

Продолжается увеличение объема поставок мясной продукции. Вывоз мяса уже стабильно превышает $1 млрд, отмечает Дальнов. Всего 10 лет назад зависимость этого рынка от импорта была существенной, а сейчас его конъюнктура практически полностью определяется динамикой российского производства — расширяются поставки отечественной свинины, мяса бройлера, индейки. В перспективе к драйверам может добавиться баранина, прогнозирует эксперт.



Всего в другие страны отправлено около 650 тыс. т мясной продукции (на 100 тыс. т больше, чем годом ранее), добавляет Силенина. Например, «Черкизово» увеличила зарубежные поставки куриного мяса более чем на 20% (до 75 тыс. т), свинины — на 15% (до 15 тыс. т). Вывоз продукции из мяса птицы, выпущенной ГАП «Ресурс», прибавил к результату 2021 года 15% и составил 144 тыс. т, знает она.



Вследствие роста объемов выпуска мяса птицы его экспорт из года в год действительно становится все динамичней, подтверждает гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. За 2022-й объем вывоза в натуральном выражении возрос на 15% (более чем до 350 тыс. т). Такая динамика обусловлена существенным приростом поставок замороженных тушек бройлеров — почти в 1,5 раза, — а также активным развитием экспорта индейки. С 2019 года российские компании расширили вывоз птицы на 68%, а импорт данного вида мяса за данный период сократился на 21% и уже не превышает 180 тыс. т.



«Особенно стоит отметить значительное увеличение объемов отгрузок в адрес стран — членов ЕАЭС и Персидского залива», — выделяет Лахтюхов. Прибавка по данным направлениям в живом весе только за прошлый год составила соответственно 35 тыс. т (+56%) и 25 тыс. т (+68%). И если рост объемов в отношении стран ЕАЭС по большей части обусловлен постоянной совместной работой по разрешению вопросов в части нетарифных мер регулирования, то в отношении стран Персидского залива данная ситуация складывается за счет того, что последние несколько лет российские производители целенаправленно расширяют свое присутствие на этих перспективных рынках.



Что касается Китая, то, хотя относительная доля экспорта мяса птицы туда сократилась с 2020 года на 10%, до 39%, его абсолютное значение ежегодно показывает позитивную динамику, а снижение доли вызвано опережающим ростом по другим направлениям, что означает диверсификацию вывоза, дополняет эксперт. «Конечно, возникают определенные логистические сложности вследствие складывающейся геополитической ситуации, что, в свою очередь, ведет к снижению поставок по некоторым не определяющим направлениям, однако в целом существенного сокращения экспорта сейчас не наблюдается», — констатирует он.







В структуре вывоза мяса птицы по-прежнему более 90% приходится на домашних кур, вместе с тем развиваются отгрузки продукции других видов. Экспорт мяса индейки по итогам 2022 года увеличился на 19% в натуральном объеме и на 45% в денежном, а утки — более чем в два раза. Всего в прошлом году экспортировано около 26 тыс. т мяса индейки на $70 млн, уточняет исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. По сравнению с 2021-м за рубеж в натуральном выражении отправлено продукции на 17% больше, в денежном — на 43%. «Устойчивым трендом является более высокий рост выручки от экспорта, что связано с изменением ассортимента продаж за счет более дорогих товаров (филейной группы и готовой продукции) и общего повышения цен на мясо индейки», — объясняет он.



Начиная с 2020 года на экспорт ежегодно отправляется около 5% от общего производства свинины. Это очень серьезный показатель, считает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. В первом полугодии 2022-го отгрузки на внешние рынки снизились на 25%, однако за июль — декабрь экспорт удалось нарастить, и показатель по итогам года составил 175 тыс. т — на 9% меньше уровня 2021-го, сообщает он. В то же время импорт свинины в прошлом году практически обнулился и, хотя он открыт, никакого влияния на рынок поступающий объем не оказывает. При этом пошлина на ввоз этого вида мяса с 2020 года составляет 25%, соответственно — рынок защищен, обращает внимание эксперт.



В молочке просел экспорт мороженого

Вывоз молочной продукции по итогам 2022 года в натуральном выражении сократился на 17% — с 1 млн т до 830 тыс. т в молочном эквиваленте (МЭ), однако в денежном снижение составило всего 1% — с $470 млн до $465 млн, информирует управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. «А если вынести за скобки фактор Украины (частично за счет прекращения поставок, частично из-за присоединения новых территорий, которые перестали считаться экспортом), то экспортная выручка и вовсе выросла на 11%», — утверждает он.



В деньгах объем поставок увеличился почти по всем категориям (кроме сыворотки и мороженого), но физические объемы на фоне мировой агфляции существенно уменьшились, за исключением сухого молока (СОМ и СЦМ), хотя в тоннах отгрузки данного продукта небольшие — 4,1 тыс. т. Наиболее сильно просел экспорт мороженого (на $27 млн, или 52%), прежде всего за счет отказа компании Unilever от экспортных поставок из России, указывает Груздев. По остальным категориям изменения не так значимы для общей картины и связаны прежде всего с Украиной, а также конъюнктурными изменениями по Казахстану и Белоруссии.



Светлана Силенина к факторам снижения объема поставок мороженого относит также сокращение производства на фоне уменьшения доходов населения и нарушение логистических цепочек, в результате чего производители столкнулись с нехваткой ингредиентов, упаковки, комплектующих для оборудования, а также с ростом цен на сырье. «Мороженое не является драйвером экспорта продукции АПК, однако его поставки на зарубежные рынки в предыдущие годы динамично росли», — отмечает она.







В последние несколько лет мороженое как раз было локомотивом молочного экспорта из России, спорит Груздев. Объемы отгрузок увеличивались двузначными темпами, а география постоянно расширялась. «В результате на пике в 2021 году наша страна экспортировала 33,1 тыс. т мороженого на $85,4 млн, причем данный продукт у нас закупали 62 страны, и почти 50% всего вывоза шло в дальнее зарубежье, мы занимали 14-е место в мире среди крупнейших стран-экспортеров», — сообщает эксперт. Впрочем, было очевидно, что успехи очень «хрупкие» и базируются на ряде достаточно неустойчивых факторов, которые при любых изменениях на мировом рынке могут «схлопнутся», что и произошло в 2022 году, признает он.



Все же большинству компаний удалось не только удержать свои позиции на международных рынках, но и освоить новые направления, акцентирует внимание Груздев. Так, например, ГК «Айсберри» несмотря на 30%-ное сокращение поставок из-за резкого удорожания логистики, расширила свое присутствие в Африке с пяти до семи стран — начались отгрузки продукции в Кению и Камерун. ГК «Ренна» вышла на рынок Саудовской Аравии. Дмитровский молочный завод покоряет ОАЭ, а еще первая партия российского мороженого ушла в Египет, перечисляет эксперт.



Нестабильная ситуация на рынке в течение 2022 года, конечно, оказала влияние на экспорт, признает представитель ГК «ЭкоНива». В первом полугодии из-за укрепления рубля отгрузки молочной продукции группы сократились, но уже к концу 2022-го ситуация стабилизировалась, уверяет он. Холдинг поставляет в другие страны ультрапастеризованное молоко, сливки и сливочное масло — всего свыше 10 товарных позиций. Основные экспортные направления — Китай, Казахстан, Узбекистан, Армения, Белоруссия.



Список покупателей растет

В декабре 2022-го руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов сообщал, что отгрузки сельхозпродукции и продовольствия в Турцию по итогам 11 месяцев увеличились на 23%, в Китай — на 38%, в Казахстан — на 30%, в Беларусь — на 58%, в Саудовскую Аравию — на 49%, в Узбекистан и Азербайджан — на 21%, в Египет — на 23%. Кроме того, за 2022 год было открыто 15 стран по 29 видам продукции. Всего же Россия осуществляла агроэкспорт на 160 иностранных рынков.



В списке крупнейших покупателей российской агропродукции лидерство в прошлом году вернул себе Китай. По словам Андрея Дальнова, произошло это благодаря увеличению закупок рыбы и морепродуктов, а также масличных и продукции их переработки. В долгосрочной перспективе поставки продукции рыбного комплекса могут снижаться — КНР стремится покупать сырье для дальнейшей переработки, а Россия, напротив, — увеличивать экспорт продуктов с добавленной стоимостью, развивая собственную переработку. «Но этот тренд может быть более чем компенсирован ростом отгрузок зерновых, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, — надеется эксперт. — Китай является одним из мировых лидеров по закупкам кукурузы, пшеницы и ячменя — культур, которые Россия активно использует в севообороте и экспортирует». Также в последние годы республика активно наращивает импорт мясных, молочных товаров, компонентов производства кормов, напитков и прочих продуктов питания.



КНР остается лидирующим импортером российского рапсового масла, мяса птицы, говядины, соевых бобов, овса, семян льна, также страна вышла на первое место среди покупателей российского меда и льняного масла, перечисляет Силенина. Так, согласно предварительным данным ФТС, в течение 2022 года экспорт рапсового масла в Китай увеличился в два раза в физическом выражении, а в денежном — в 2,4 раза. Иными словами, почти 70% всего российского вывоза данного продукта пришлось на эту страну.



Поставки российской рыбной продукции в КНР увеличились за прошлый год на 52%, до 937,3 тыс. т, на фоне постепенного снятия ограничений, которые были введены в 2020 году. В стоимостном выражении объем отгрузок увеличился до $2,75 млрд, что на 48% выше показателя 2021-го, добавляет эксперт INFOLine.



Мяса птицы в КНР в прошлом году поставлено 139 тыс. т, что на 11% больше объема 2021 года. В денежном выражении рост показателя достиг 53%. Таким образом, Китай сохранил лидерство и среди покупателей российской птицы: около 40% всего физического объема российского экспорта этого вида мяса в прошлом году приходилось на республику (в 2021 году — 42%). «Увеличение объемов отгрузок в КНР связано прежде всего с тем, что в прошлом году в стране отменялись избыточные ограничения и процедуры проверки продукции в рамках политики в отношении COVID-19, при этом усилился контроль в отношении импортируемой продукции на соответствие органолептическим показателям. Данные изменения в регламенте работ уполномоченных органов КНР были ожидаемы, и в преддверии этого российские производители усилили внутренние требования к продукции, поставляемой туда», — поясняет Сергей Лахтюхов. Одновременно в течение 2022 года удалось преодолеть значительную часть проблем, связанных с логистическими ограничениями вследствие отказа основных операторов от работы в России.







Вывоз мяса индейки в Китай также растет наиболее высокими темпами, говорит Анатолий Вельматов. Не отстает от республики и ОАЭ — прирост поставок за прошлый год на эти рынки составил не менее 20%. Всего же в 2022 году мясо российской индейки было отправлено в 46 стран мира, при этом экспорт готовой продукции индейководческой продукции вырос более чем в три раза за прошедший год.



Торговля с Китаем имеет стратегическое значение для развития российской экономики в целом, а не только для АПК, подчеркивает Даниил Козлов. Большую роль здесь играет постепенный переход в торговле на расчеты в национальных валютах, а также привлекательные условия, которые могут предоставить КНР отечественные производители.



Между тем российские экспортеры активно заняты поиском новых рынков в Азии, Африке, Латинской Америке, Ближнем Востоке, продолжает Дальнов. Идут поставки на ранее экзотические для отечественных производителей рынки Омана, Венесуэлы, Иордании, Пакистана, Алжира, Марокко. Наиболее вероятным претендентом на выход в топ-10 является Индия. Вывоз российской продукции АПК в данную страну приближается к $1 млрд. «Дальнейший рост объемов отгрузок может быть обусловлен несколькими факторами: развитием транспортного коридора “Север-Юг”, расширением ассортимента закупаемой продукции Индией (Россия хотела бы поставлять курицу, свинину, рыбу, корма для животных), а также, в более удаленной перспективе, ухудшением климатических условий для ведения сельского хозяйства в этой стране, — делится мнением эксперт. — Уже сейчас постоянное повышение средних температур в северных штатах страны ставит под вопрос перспективу не только развития сельского хозяйства в данных областях, но и возможность поддерживать их заселенность».



Одним из главных импортеров отечественного мяса птицы среди стран дальнего зарубежья, помимо Китая, остается Саудовская Аравия, отмечает Лахтюхов. В этом году к ней уверенно присоединились ОАЭ — вывоз увеличился в 3,2 раза, а также Азербайджан, который по итогам 2022-го вошел в топ-10 экспортных стран с приростом в 1,6 раза. «Что касается стран — членов ЕАЭС, то лидером данного направления по-прежнему остается Казахстан с объемом почти 52 тыс. т, — указывает эксперт. — Хотя прорывом прошлого года по динамике роста, безусловно, стала Белоруссия, поставки в адрес которой возросли в 2,6 раза, при этом импорт мяса птицы в Россию из этой страны увеличился на 6%».



Экспорт молочной продукции традиционно сосредоточен на странах СНГ, и 2022 год не стал исключением — 88% объема было отправлено на соседние рынки, сообщает Груздев. Но, несмотря на все политическое давление, Россельхознадзор не сбавлял темпов открытия доступа для отечественной молочки на иностранные рынки — в частности были освоены такие крупные и важные направления, как Нигерия и Таиланд. Несмотря на все сложности с логистикой, была расширена география вывоза сухой сыворотки и увеличены объемы экспорта данной продукта в КНР, который вышел на второе место по закупкам после Казахстана. А еще поставки сухого молока пищевого качества в Китай начал Мелеузовский МКК, дополняет эксперт.







«Резких и скачкообразных процессов по расширению страновой структуры вывоза зерна мы не наблюдаем, ситуация сохраняет стабильность, и мы надеемся, что так и будет в ближайшее перспективе, — говорит представитель ТД «Риф». — В то же время нельзя не отметить, что сейчас открываются новые возможности для российского АПК: усилили активность покупатели из Египта, Турции, Пакистана, не так давно этот список пополнил Алжир». Этот фактор является хорошим показателем, характеризующим уровень доверия к отечественной продукции, считают в компании.



Сам «Риф» после продолжительного перерыва в экспорте отправил во Вьетнам пробную судовую партию пшеницы в объеме 70,5 тыс. т. «Надеемся расширить нашу географию в Азии. Например, сейчас при активной поддержке Минсельхоза ведутся переговоры об экспорте сельхозпродукции в Китай, Малайзию и Индонезию, — говорит представитель торгового дома. — Кроме того, идет диалог о поставке зерна за рубли в Египет, и уже успешно проведен ряд таких сделок с Турцией».



Будет ли новый рекорд?

В текущем году российскому АПК будет сложно повторить рекорд экспорта 2022 года, скептичен Андрей Дальнов. Всемирный Банк прогнозирует снижение индикативных мировых цен на зерновые, масличные, а также растительные масла — главные позиции российского агровывоза. «Хотя на самом деле вплоть до начала сезона 2023/24 в России, ЕС, Северной Америке прогнозы конъюнктуры мирового рынка носят условный характер из-за малой предсказуемости погодных условий и их влияния на урожай в новом сезоне, — акцентирует внимание он. — Возможное снижение в данных сегментах может быть компенсировано ростом отгрузок животного белка — курицы, свинины, говядины, индейки, колбасных изделий и полуфабрикатов, сухого молока, сыров, рыбы и морепродуктов».



По мнению Силениной, на зарубежные поставки российской агропродукции в 2023 году продолжат влиять как экономические, так и политические аспекты. Существенного изменения в структуре стран-потребителей INFOLine не предвидит, открытие новых рынков сбыта в большей степени зависит от деятельности российского МИДа и ветеринарных служб, подчеркивает она. Тем не менее по итогам текущего года экспорт продукции АПК в фактических ценах, вероятно, прирастет — на 5-10%. В сопоставимых же ценах объем вывоза может сократиться на фоне продолжающегося перераспределения потоков товаров и внешнеполитических факторов.



Россия продолжит наращивать поставки продукции более глубокой переработки ввиду ограничительных мер на вывоз сырья, что положительно скажется на динамике экспорта, считает Силенина. В целом же товарная структура существенно не изменится, как и список покупателей. Запуск российских производств на территориях дружественных стран (например, «Мираторг» рассматривает возможность переноса производства части продукции во Вьетнам) может сократить вывоз отдельных товаров, однако это длительный процесс, который не скажется на результатах 2023 года.



Россия имеет все перспективы по дальнейшему увеличению отгрузок мяса птицы на зарубежные рынки. «Целенаправленная работа на протяжении нескольких лет по расширению географии поставок, поддержка экспорта со стороны государства создали потенциал, который, на наш взгляд, еще не реализован в полной мере, — уверен Лахтюхов. — Без эскалации санкционного давления рост экспорта в 2023 году продолжится. Этому будут способствовать общий рост производства мяса в целом и мяса птицы в частности, улучшение конкурентной позиции на международных рынках, выстраивание новых логистических цепочек, увеличение объема производства экспортоориентированных компаний, ухудшение эпизоотической ситуации в ключевых странах-экспортерах».







Сохранения позитивной динамики в экспорте ожидают и индейководы. По словам Анатолия Вельматова, в качестве основных факторов можно назвать рост мирового потребления мяса индейки как относительно недорогого мяса с высоким содержанием белка, снижение объемов экспорта из США и стран Западной Европы из-за ухудшения эпизоотической ситуации, усиление конкурентоспособности российского мяса индейки на мировом рынке, а также текущее снижение курса рубля по отношению к другим валютам.



Несмотря на кратный рост затрат на логистику и действующие в отношении России санкции западных стран, вывоз продукции свиноводства в I квартале 2023 года уже имеет положительную динамику по всем направлениям, отмечает Юрий Ковалев. Основная причина — улучшение конъюнктуры на глобальном рынке свинины и ослабление национальной валюты. В то же время цены на этот вид мяса в мире возросли из-за увеличения потребности Китая в импортной свинине в конце прошлого года и сокращения производства в странах ЕС из-за экономических, ветеринарных и экологических проблем. Согласно данным НСС, за три месяца 2023-го за рубеж отправлено уже 135,5 тыс. т свинины, что на 4% больше, чем за тот же период в 2022-м.



В этом году у России есть все возможности увеличить объемы отгрузок масложировой продукции с учетом рекордного урожая масличных, высоких запасов маслосемян и действующих мер госрегулирования экспорта в отношении отечественного сырья, прогнозирует Кирилл Лозовой. «Важно отметить, что единственной точкой роста производства отрасли является экспорт, поскольку внутреннее потребление в нашей стране давно находится примерно на одном уровне, — обращает внимание он. — Сектор располагает ресурсным и техническим потенциалом для увеличения выпуска готовой продукции, особенно на фоне запланированного появления в нашей стране новых мощностей по переработке маслосемян в 2023 и 2024 годах». Сами российские переработчики также планируют активно продвигаться на новые зарубежные рынки. Сейчас к наращиванию экспортных поставок рассчитывают привлечь сельхозатташе в тех странах, где отечественная продукция пока не закупается в таких больших объемах, как, например, в Турции, Китае и Индии, знает эксперт.



Развитие экспорта молочных продуктов в текущем году будет зависеть прежде всего от курса рубля, уверен Алексей Груздев. «Санкционный стресс в отрасли преодолен, логистические цепочки адаптировались, большинство целевых стран открыты для поставок — при благоприятной конъюнктуре можно ожидать роста объемов на 5-7%, — оценивает он. — С большой долей вероятности мы увеличим отгрузки продукции в страны СНГ по большинству категорий, но и в дальнем зарубежье у нас хорошие перспективы». В то же время по мороженому вернуть былые объемы вряд ли получится, однако география его поставок будет расширяться, а объемы станут постепенно расти. У России есть хороший потенциал и на рынке commodities: будут увеличиваться отгрузки сухой сыворотки в Китай, расширится присутствие российских компаний в регионах ЮВА и MENA, и, возможно, начнутся поставки в страны Африки, хотя пока этому серьезно мешает резкое удорожание логистики на фоне введенных санкций.



Что с остальными категориям? По другим направлениям экспорта отмечалась разнонаправленная динамика. Так, вывоз безалкогольных напитков и воды показал прирост на 15%, до $278 млн, рассказывал руководитель комитета по экспорту Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Роман Медведев «Агроэкспорту». По его данным, крупнейшими покупателями российских напитков в прошлом году стали Казахстан (55,4%), Узбекистан (15%), Беларусь (6,6%) и Кыргызстан (7,8%). Совокупная доля вывоза в страны ближнего зарубежья составила 96,6%. Из стран дальнего зарубежья больше всего увеличили импорт отечественных напитков Монголия (на 280%, до $2,7 млн), Турция (на 219%, до $0,8 млн) и Южная Корея (258%, до $0,26 млн), говорится в обзоре центра.



А вот объем поставок кондитерских изделий из России уменьшился. По данным АСКОНД, в натуральном выражении вывоз сократился на 23,1% (до 0,6 млн), в денежном — на 5,8% (до $1,63 млрд). В предыдущие годы эта категория товаров тоже демонстрировала прирост, комментирует Светлана Силенина из INFOLine. По ее мнению, на снижение экспорта повлияли как экономические, так и политические факторы, в том числе отказ от отгрузок на внешние рынки российской продукции транснациональных компаний, таких как Mars и Nestle.

ГК «ЭкоНива» в этом году уже открыла для себя новые рынки. «В первом квартале мы начали поставлять продукцию в Узбекистан, молочные товары под собственным одноименным брендом уже представлены более чем в 60 торговых точках Ташкента, — уточняет представитель компании. — Активно прорабатываем возможности вывоза в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а если говорить о видах отправляемой за рубеж продукции, то рассчитываем добавить в ассортимент всю линейку сливочного масла: жирностью 72,5% и 82,5% в упаковках 180 г и 350 г».



Ситуация на мировом рынке остается очень сложной и неопределенной, поэтому пока рано делать какие-либо прогнозы в отношении экспорта продукции АПК, осторожно высказывается Даниил Козлов. Многое будет зависеть от глубины возможной рецессии и банковского кризиса в странах Запада, а также от продолжения развития торговли в национальных валютах, полагает он.



По мнению директора практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору «Технологии Доверия» Николая Ланцева, являясь членами Евразийского Союза, Казахстан и Белоруссия будут сохранять позиции основных покупателей российского продовольствия. Турция, как один из крупнейших исторических импортеров зерновой продукции России, также имеет потенциал по наращиванию поставок. Наибольшим же потенциалом среди прочих стран обладает Китай, в частности драйвером роста вывоза подсолнечного масла в эту страну является переключение предпочтений китайских потребителей на него с соевого.

