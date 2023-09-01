разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Революция перерабатывающих мощностей. К концу 2025 года более 90% отечественных свиноводческих предприятий будут соответствовать самым высоким стандартам в мире

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Еще 13 лет назад лишь 12% общего поголовья свиней перерабатывалось на мощностях современного уровня. Сейчас этот показатель превышает 60%, а в перспективе всего пары лет вырастет до 80%. В условиях растущей конкуренции и потенциала экспорта продукции наличие эффективного предприятия по убою и переработке — это насущная необходимость. Использование автоматизации и прослеживаемости всех процессов обеспечивает качество и повышает выход конечного продукта


Принципиальным моментом развития свиноводческой отрасли сейчас являются фактически революционные изменения в подотрасли убоя и разделки свинины, отмечает гендиректор () Юрий Ковалев. «В последние несколько лет практически каждые полгода вводятся в строй новые мощности с самыми последними достижениями в области автоматизации, робототехники, холодильного оборудования, — рассказывает он. — Это обеспечивает наивысший уровень ветеринарно-санитарных требований, резко повышает выход мяса, степень глубины переработки, увеличивает сроки хранения готовой продукции из охлажденной свинины». Наряду с этим удельные расходы на процессы убоя и разделки стремятся к минимально возможным уровням.

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2023
Кадровая брешь. Воровство и нерабочие мотивационные схемы сотрудников в сельском хозяйстве: кто виноват и что делать?

«Агротехника и технологии»

Кадровая брешь. Воровство и нерабочие мотивационные схемы сотрудников в сельском хозяйстве: кто виноват и что делать?
«Агроинвестор» №09, сентябрь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №09, сентябрь 2023
АПК зовут в Африку. В чем потенциал сотрудничества со странами континента

«Агроинвестор»

АПК зовут в Африку. В чем потенциал сотрудничества со странами континента
ЛПХ-зависимый агро. 77% сельхозпродукции в Забайкальском крае производят хозяйства населения

«Агроинвестор»

ЛПХ-зависимый агро. 77% сельхозпродукции в Забайкальском крае производят хозяйства населения