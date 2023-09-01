Революция перерабатывающих мощностей. К концу 2025 года более 90% отечественных свиноводческих предприятий будут соответствовать самым высоким стандартам в мире

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Еще 13 лет назад лишь 12% общего поголовья свиней перерабатывалось на мощностях современного уровня. Сейчас этот показатель превышает 60%, а в перспективе всего пары лет вырастет до 80%. В условиях растущей конкуренции и потенциала экспорта продукции наличие эффективного предприятия по убою и переработке — это насущная необходимость. Использование автоматизации и прослеживаемости всех процессов обеспечивает качество и повышает выход конечного продукта



Принципиальным моментом развития свиноводческой отрасли сейчас являются фактически революционные изменения в подотрасли убоя и разделки свинины, отмечает гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «В последние несколько лет практически каждые полгода вводятся в строй новые мощности с самыми последними достижениями в области автоматизации, робототехники, холодильного оборудования, — рассказывает он. — Это обеспечивает наивысший уровень ветеринарно-санитарных требований, резко повышает выход мяса, степень глубины переработки, увеличивает сроки хранения готовой продукции из охлажденной свинины». Наряду с этим удельные расходы на процессы убоя и разделки стремятся к минимально возможным уровням.