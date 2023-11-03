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Отдать нельзя выбросить. Какими темпами в России развивается фудшеринг

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

О фудшеринге — раздаче еды с истекающим сроком годности нуждающимся — в стране говорят уже не первый год. Такую возможность начали использовать еще в 2019-м, юридически оформляя процесс в виде договора пожертвования. Именно так начинал работать с заведениями торговли и общественного питания банк еды «Русь». Однако инициатива не приняла массовый характер, потому что добрая воля и гражданская сознательность бизнеса не подкреплялась финансовой выгодой, ведь безвозмездная раздача тоже считается реализацией, поэтому бизнес должен оплачивать НДС и налог на прибыль, которой нет. Это противоречие пытаются решить законодательно уже несколько лет, а пока фудшеринг пытается развиваться, обходя «острые углы»


По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, ежегодно в мире выбрасывается до 1,3 млрд т продуктов питания, это почти треть от общего объема их производства. В странах первого мира — это еще большая проблема, в совокупности в отходы там отправляется почти столько же продовольствия (222 млн т), сколько производит вся Африка к югу от Сахары (230 млн т).

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Агроинвестор

«Агроинвестор»

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