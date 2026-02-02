М. Чистякова

В последнее десятилетие эксперты в пищевых предпочтениях человечества выделяют несколько тенденций, которые укрепляются с течением времени. Среди них ориентация на ЗОЖ, функциональность продуктов, повышение содержания протеина и уменьшение сахара, отказ от универсальности в пользу персонализации и другие. Эти же тренды будут задавать тон в продуктовом ритейле и в наступившем году

На формирование пищевых предпочтений влияют не только доступность продуктов и сложившиеся исторически пищевые привычки. Изменение образа жизни людей, рост осведомленности о качествах тех или иных продуктов и последствиях их потребления, популяризация различных культур питания, национальных и региональных блюд (например, азиатская кухня или средиземноморская диета) формируют новые тренды, за которыми следует рынок — продуктовый ритейл и производители продовольствия.

В последние годы рынок наблюдает изменение вкусовых предпочтений, отмечает гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. «Консервативный фундамент никуда не делся и сохраняет значительные объемы, но вокруг него начала активно формироваться новая, более сложная и дифференцированная реальность, — говорит он. — Главный драйвер перемен — это растущий запрос на осознанность». Современный потребитель подходит к выбору продуктов более вдумчиво, ища в них не только вкус, но и конкретную пользу, удобство или новый гастрономический опыт.

Гендиректор Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Алла Андреева в качестве одного из наиболее заметных трендов называет интерес к ЗОЖ-продуктам. «Усиливается интерес к более здоровому и функциональному рациону: покупатели внимательнее относятся к составу и ищут продукты с добавленной пользой», — подтверждает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.