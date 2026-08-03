Не все равно. Агропредприятия заинтересованы в развитии сельских территорий

Минсельхоз Алтайского края

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Уровень развития сельской социальной и инженерной инфраструктуры, а также жилищного и дорожного строительства в значительной мере определяется степенью участия государства в решении этих задач. Роль агрохолдингов и фермерских хозяйств традиционно сводилась к производству продукции и уплате налогов. В последние годы бизнес активно переходит от модели «просто работодатель» к стратегии комплексного развития территорий. Однако эксперты говорят о том, что вложения бизнеса в это направления были бы более эффективными при наличии координационного центра, роль которого могли бы взять на себя власти

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) реализуется в России с 2020 года. За прошедшее время на нее было выделено почти 500 млрд руб., из них в 2026-м — 95 млрд руб. Выступая на пленарном заседании Госдумы в начале июля, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что за это время проведена огромная работа и ее итогом стало улучшение качества жизни сельского населения страны. В частности, в рамках программы за прошедшие пять с небольшим лет было благоустроено свыше 14,5 тыс. общественных пространств, построено более 6 тыс. различных объектов, в том числе школ, детских садов, домов культуры, библиотек, спортивных комплексов, учреждений социального обслуживания, поликлиник (число последних увеличилось на 16%, более 185 тыс. человек получили доступ к качественным медицинским услугам), расширился доступ к скоростному интернету, были отремонтированы дороги, ведущие примерно к 500 населенным пунктам, где проживает более 1 млн человек. Кроме того, было введено в эксплуатацию более 11 млн м² жилья, и благодаря этому 200 тыс. семей улучшили свои жилищные условия.