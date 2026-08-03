Новые и старые вызовы для сахарной отрасли. Как сложится для сектора сезон 2026/27

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Посевы сахарной свеклы в этом году сократились, однако не настолько значительно, чтобы рассчитывать на снижение урожая агрокультуры и выработки сахара. Объемы производства последнего пока прогнозируются как минимум на прошлогоднем уровне и даже больше, а это значит, что аграриям не стоит ждать заметного повышения цен и доходности. Впрочем, в мире в данной отрасли наблюдаются более негативные тенденции с производством, и надежды на рост стоимости сладкого продукта все же есть. Это может немного улучшить ситуацию для отечественных производителей

В соответствии с оценкой Минсельхоза России, которая была озвучена еще зимой, плановые площади под сахарной свеклой на 2026 год предусматривались на уровне 1,17 млн га. Это ожидаемо чуть меньше 1,2 млн га, засеянных в 2025-м, уточняли в начале июля в подведомственном министерству «Центре Агроаналитики».

Согласно предварительным данным Института конъюнктуры аграрного рынка, посевы свеклы снизились в этом году до 1,14 млн га. Из 13 основных регионов с площадями свеклы от 23 тыс. га (на них приходится 93% общего сева) самый низкий процент от плана дали Орловская и Тамбовская области. А превысил итог прошлого года фактически только Алтайский край, отмечает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. По его прогнозу, валовой сбор, скорее всего, будет примерно на предыдущем уровне. Если же урожайность сладкого корня увеличится, то производство этой агрокультуры может даже обогнать результат 2025-го. «И это вполне реально, так как предыдущие два года на Юге и в Центре отмечались засушливые условия, поэтому сбор с гектара был непривычно низким для последних лет», — дополняет Иванов.

Поздний сев в ряде регионов