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Что вернет российский рис на внешние рынки. После отмены ограничений экспорт не получилось восстановить в прежних объемах

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Обильный урожай риса в 2025 году и его высокие переходящие остатки на складах обрушили цену на продукт на внутреннем рынке. В сочетании с запретом внешних поставок, введенных еще в 2022 году, это серьезно ухудшило финансовое положение отечественных рисоводов. Летом 2026-го все ограничения на вывоз рисовой продукции были отменены. Однако участники рынка не уверены, что этой меры хватит для восстановления отрасли

Фактическая остановка вывоза российского риса за рубеж произошла в 2022 году, после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. Тогда эта мера выглядела оправданной, ведь стране было необходимо сохранить стабильность внутреннего рынка и обеспечить собственные потребности. Запрет неоднократно продлевался, отрасль почти четыре года жила без полноценного доступа к внешним рынкам. Постановление о тарифной квоте на экспорт нешелушенного риса (риса-сырца) за пределы Евразийского экономического союза отменили только в июле этого года. Одновременно был признан утратившим силу предыдущий документ правительства, которым была установлена квота на отгрузки за пределы ЕАЭС в объеме 200 тыс. т и дифференцированные ставки пошлин (0% в пределах квоты и 50% сверх нее).

Решения и последствия

По данным ассоциации «Национальный рисовый союз» (НРС), до введения ограничений Россия ежегодно производила около 1,2 млн т риса-сырца. Внутренний рынок потреблял основную часть продукции, а порядка 140-160 тыс. т уходило за пределы страны. Этот объем внешних продаж позволял поддерживать баланс между производством и потреблением, обеспечивать стабильные цены и сохранять рентабельность, достаточную для модернизации производства и дальнейшего развития отрасли.

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