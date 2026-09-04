разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Топливо из возобновляемого сырья. Перспективы развития в стране проектов по выпуску биологического дизеля и этанола

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Производство моторного топлива из растительного сырья развито во многих странах и поддерживается на государственном уровне. Россия в этом направлении пока только делает первые шаги. Эксперты считают, что инвестиции в выпуск биодизеля и биоэтанола могли бы идти активнее при условии предсказуемого и понятного сбыта. С одной стороны, проекты по их производству служат неплохой поддержкой цен на растениеводческое сырье в период их спада, с другой — помогают снизить напряжение в моменты скачков стоимости ГСМ

По оценке консалтинговой компании Cerulogy, в 2023 году биотопливная промышленность потребила около 150 млн т кукурузы, а также 120 млн т сахарного тростника и сахарной свеклы. Выращивание культур для производства биодизеля и этанола по состоянию на 2025-й велось в мире на 32 млн га земли, а к 2030-му эта цифра может увеличиться на 60%, до 52 млн га, прогнозируют аналитики. Всего в прошлом году данная продукция удовлетворяла 4% мирового спроса транспортной отрасли. Годовой же оборот глобального рынка биотоплива оценивается экспертами примерно в 120 млн т в год.

А вот в России за последние несколько лет никаких изменений в данном секторе практически не произошло, акцентирует внимание президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев. «Бензин, дизель у нас всегда были в достатке и дешевы, поэтому проекты по производству топлива из растительного сырья не находили поддержки государства, без которой в данном сегменте не обойтись», — говорит он.

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

рекомендации

«Агроинвестор» №09, сентябрь 2026

Журнал

«Агроинвестор» №09, сентябрь 2026
Вложения с дальним горизонтом. Чем может привлечь инвесторов АПК ДФО

«Агроинвестор»

Вложения с дальним горизонтом. Чем может привлечь инвесторов АПК ДФО
«Бегство» в масличные. Каким будет сезон 2026/27 для аграриев и переработчиков

«Агроинвестор»

«Бегство» в масличные. Каким будет сезон 2026/27 для аграриев и переработчиков
«PRO технику и технологии» №04, июль-август 2026

«PRO технику и технологии»

«PRO технику и технологии» №04, июль-август 2026
Качество пшеницы: опция или стратегия? Когда стоит вкладываться в технологии производства зерновых

«PRO технику и технологии»

Качество пшеницы: опция или стратегия? Когда стоит вкладываться в технологии производства зерновых