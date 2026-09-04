Топливо из возобновляемого сырья. Перспективы развития в стране проектов по выпуску биологического дизеля и этанола

М. Чистякова

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Производство моторного топлива из растительного сырья развито во многих странах и поддерживается на государственном уровне. Россия в этом направлении пока только делает первые шаги. Эксперты считают, что инвестиции в выпуск биодизеля и биоэтанола могли бы идти активнее при условии предсказуемого и понятного сбыта. С одной стороны, проекты по их производству служат неплохой поддержкой цен на растениеводческое сырье в период их спада, с другой — помогают снизить напряжение в моменты скачков стоимости ГСМ

По оценке консалтинговой компании Cerulogy, в 2023 году биотопливная промышленность потребила около 150 млн т кукурузы, а также 120 млн т сахарного тростника и сахарной свеклы. Выращивание культур для производства биодизеля и этанола по состоянию на 2025-й велось в мире на 32 млн га земли, а к 2030-му эта цифра может увеличиться на 60%, до 52 млн га, прогнозируют аналитики. Всего в прошлом году данная продукция удовлетворяла 4% мирового спроса транспортной отрасли. Годовой же оборот глобального рынка биотоплива оценивается экспертами примерно в 120 млн т в год.

А вот в России за последние несколько лет никаких изменений в данном секторе практически не произошло, акцентирует внимание президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев. «Бензин, дизель у нас всегда были в достатке и дешевы, поэтому проекты по производству топлива из растительного сырья не находили поддержки государства, без которой в данном сегменте не обойтись», — говорит он.