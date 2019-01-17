Спрос на российскую кукурузу активизировался

Экспортные цены на украинскую кукурузу в первой половине января значительно увеличились. Как сообщает аналитический центр «СовЭкон», к 16 января средние котировки выросли до $178 за тонну против $169 за тонну в декабре (FOB Черное море). Аналитический центр «Русагротранса» зафиксировал повышение с конца декабря на $8 до $178 за тонну на фоне роста логистических затрат и увеличения мирового спроса в основных регионах потребления. «Таким образом, по сравнению со стартовыми ценами на начало сезона рост составил около $18 за тонну», — комментирует директор аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский.



Украинская кукуруза задает тон конъюнктуре черноморского рынка, в том числе ценам на российскую кукурузу. По данным Минсельхоза США, на фоне рекордного урожая Украина в этом сезоне выйдет на второе место среди крупнейших мировых экспортеров кукурузы после США. Как сообщает Минагрополитики Украины, к 9 января с начала сезона ее отгрузки составили 9,9 млн т против 6 млн т за аналогичный период прошлого года. По итогам сезона страна может вывезти рекордные 28 млн т — на 9,5 млн т больше 2017/18, следует из декабрьского обзора Минсельхоза США. Россия, в свою очередь, согласно оценке американских аналитиков, снизит отгрузки до 3 млн т против 5,5 млн т сезоном ранее.



По оперативной статистике ФТС, Россия с 1 июля по 10 января экспортировала 1,2 млн т кукурузы, что почти вдвое ниже аналогичного периода прошлого сезона. «Активный вывоз из Украины на фоне крайне низкого для последних лет урожая привел к сокращению экспортных поставок из России», — отмечают аналитики «СовЭкона». В то же время увеличение цен может привести к оживлению экспортного спроса и на российскую кукурузу. По оценке центра, при текущих уровнях на Юге расчетная экспортная цена может составить $177-180/т (FOB глубоководные порты).



Аналитический центр «Русагротранса» уже отмечает активизацию спроса на российскую кукурузу со стороны ряда стран — основных покупателей. Если в первые месяцы сезона ежемесячно вывозилось 150-200 тыс. т, то в декабре — 350 тыс. т. На этом фоне в прошлом месяце центр повысил прогноз экспорта кукурузы в сезоне-2018/19 с 1,9 млн т до 2,3 млн т. «Российская цена предложения в начале сезона была существенно выше в связи с сокращением валового сбора на Юге страны и снижения качества. Как следствие, отгрузки из южных портов резко снизились. Однако сейчас цены начали сближаться, что улучшает наши перспективы», — прокомментировал «Агроинвестору» Павенский. По его словам, в первой половине сезона-2018/19 крупнейшими покупателями российской кукурузы стали Иран (620 тыс. т), страны Прибалтики (транзит на порты, 99 тыс. т) и Турция (97 тыс. т). В прошлом сезоне основные объемы кроме Ирана и Турции, отгрузки в которую были в девять раз выше нынешних, приходились на Южную Корею, Ливан и Египет.



«Увеличение цен может привести к оживлению экспортного спроса и на российскую кукурузу, особенно в случае дальнейшего роста котировок на украинское зерно», — подтверждают также аналитики «СовЭкона». В то же время, предупреждают они, в перспективе рост цен на черноморскую кукурузу может замедлиться либо смениться стабилизацией: кукурузы на рынке много, а снижение ее предложения носит кратковременный характер из-за длительных праздников.



По данным Росстата, урожай кукурузы в России в 2018 году составил 11,3 млн т, что на 2 млн т меньше объема 2017-го. Основное сокращение произошло в Южном федеральном округе — на 39% до 4,5 млн т, на Северном Кавказе объем уменьшился на 13% до 2,6 млн т. В то же время в Центре страны производство кукурузы увеличилось на 2,8% до 4,6 млн т, а в Поволжье — на 7,5% до 921 тыс. т.

