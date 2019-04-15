«Руспродсоюз» заявил о новой угрозе скачков цен на продукты

Производители и поставщики продовольственных товаров выступили против предложения ритейлеров об увеличении сроков согласования изменения цен. Как сообщил «Агроинвестору» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, такие изменения могут привести к резким скачкам цен на продукты питания в рознице.



Сроки согласования цен — один из наиболее важных вопросов взаимодействия поставщиков и сетей, который касается большинства категорий продуктов, поясняет Востриков. «Длительная невозможность оперативно изменить цену вслед за актуальными экономическими реалиями приводит к более резким колебаниям в рознице, от которых, прежде всего, страдают покупатели. В результате они видят на полке рост не в доли копеек (который был бы возможен при оперативном изменении цены), а в несколько десятков рублей», — сообщил он. Востриков также добавил, что именно из-за сложности пересмотра цены покупатели зачастую не видят более низкий ценник на полке, например, во время уменьшения цен на сырье.



Согласно статье 8 Кодекса добросовестных практик (КДП), срок согласования предложения о новых ценах должен соответствовать установленному в договоре поставки товара, но в любом случае не должен превышать 30 календарных дней. Комиссия по применению кодекса признала недобросовестной практикой установление в договорах поставки иных сроков согласования новых цен. «Кроме того, сети часто запрашивают у поставщика обоснование изменения цены, ценовые мониторинги или вовсе вводят моратории на любой пересмотр цен. Тогда как такие требования также признаны недобросовестными», — подчеркнул Востриков.



В начале апреля председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил, что ритейл выступает за увеличения этого срока вдвое, до 60 дней для некоторых групп продовольственных товаров. По его словам, этот вопрос актуален, поскольку издержки бизнеса растут, при этом отсутствует рост покупательской способности. В этих условиях ритейл не может зеркально транслировать предложения поставщиков в цену на полке, сетовал Беляков. Представитель АКОРТ на запрос «Агроинвестора» не ответил, представители X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ашана» от комментариев отказались.



Кодекс добросовестных практик действует с 2012 года и регулирует отношения поставщиков и сетей на добровольной основе. В феврале на заседании комиссии по применению КДП рассматривался вопрос о несоответствии типовых договоров поставок торговых сетей нормам КДП. Тогда «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, знакомые с обсуждением, сообщал, что речь шла об X5 Retail Group, в договоре которой содержался запрет поставщикам направлять сети предложение об увеличении цены товара чаще, чем раз в квартал. Позднее Х5 Retail Group приняла внутренний документ об обязательности применения КДП во взаимоотношениях с поставщиками и «преимущественном применении положений КДП по сравнению с положениями заключенных договоров поставки».



Саморегулирование в розничной торговле обсуждалось в конце марта на встрече вице-премьера Дмитрия Козака с представителями торговых сетей и поставщиков. Как рассказывала гендиректор «Магнита» Ольга Наумова, разработана «дорожная карта» развития саморегулирования в ритейле, рассчитанная на период до 2021 года. Один из этапов, по ее словам, предполагает перезапуск КДП. По ее словам, ритейлеры подтвердили, что готовы следовать его положениям во взаимоотношениях с поставщиками. В дальнейшем ритейлеры и поставщики планируют обновить кодекс и подготовить его новую версию (КДП 2.0).

