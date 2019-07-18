НДС на пальмовое масло будет повышен вдвое

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Дмитрий Медведев согласовали внесение законопроекта о лишении пальмового масла льготы по НДС. Как сообщил Володин, инициатива о повышении налога с 10% до 20% будет внесена в четверг на рассмотрение нижней палаты парламента.



По его словам, поступают обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. «По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.



Льготная ставка НДС на пальмовое масло для пищевых целей была введена постановлением правительства России от 31 декабря 2004 года, которым были утверждены виды продовольственных товаров, облагаемых НДС по пониженной ставке 10%. По данным ФТС, в 2018 году импорт пальмового масла вырос на 19% до 1,06 млн т. В январе-мае Россия импортировала 409,9 тыс. т пальмового масла, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Такой результат связан с эффектом высокой базы прошлого года, поясняет ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «И в последние месяцы объемы соответствуют рекордным показателям прошлого года, а по итогам сезона-2018/19 ожидается новый рекорд», — сказал «Агроинвестору» Хотько.



В случае повышения НДС пальмовое масло в России, естественно, подорожает, однако все равно останется значительно дешевле других видов масел, обращает внимание Хотько. Так, в этом сезоне цены на пальмовое масло достигли многолетних минимумов, сейчас в Малайзии «пальма» стоит $470-480/т, уточнил он.



С Масложировым союзом инициатива о повышении НДС не обсуждалась, сообщил «Агроинвестору» исполнительный директор организации Михаил Мальцев. «Никаких позитивных результатов такое решение не даст, причем негативный эффект будет как для производителей, так и потребителей. Продукция с использованием пальмового масла зачастую покупается малообеспеченными слоями населения. Повышение НДС вызовет рост цен, что ударит по их карману», — отметил Мальцев. При этом он предположил, что рост налога может привести к снижению импорта пальмового масла в Россию. «Вместо пальмового масла мы будем ввозить уже готовую масложировую продукцию на его основе, так как заменить пальмовое масло отечественными маслами нельзя из-за его технических параметров», — спрогнозировал Мальцев.



В то же время для молочной отрасли повышение НДС на пальмовое масло будет позитивным решением, уверен гендиректор группы «Кабош» (Псковская область) Дмитрий Матвеев. «Это приведет к уменьшению доли фальсификата молочной продукции. Однако, во-первых, не стоит ожидать, что это произойдет сразу, а во-вторых, необходим комплекс мер», — прокомментировал «Агроинвестору» Матвеев. Так, по его словам, следует четко разделить пространство на полке для натуральных молочных продуктов и продуктов, которые содержат заменители молочных жиров. «С 1 июля введено разделение при помощи маркировки на ценниках «СЗМЖ» и «БЗМЖ», однако люди в этом не разбираются. Кроме того, я считаю, что наряду с ростом НДС необходимо и повышение таможенных пошлин на пальмовое масло, чтобы его было просто невыгодно использовать», — считает Матвеев.



По данным Масложирового союза, крупнейшим потребителем пальмового масла в России является кондитерская промышленность (около 30% переработанного продукта), за ней следуют производство продукции быстрого приготовления, чипсов, пищевых концентратов (25%), хлебобулочных изделий (15%), молокосодержащих товаров (13%), потребительских маргаринов и спредов (3%). При этом в России среднедушевое потребление пальмового масла значительно ниже многих стран Европы. Так, если в России оно равно 5,3-5,5 кг/чел., то в Бельгии этот показатель достигает 30 кг, в Швеции — почти 12 кг, в Дании — 15,4 кг.



Также в среду на совещании Медведева со спикером Госдумы и руководителями думских фракций обсуждалось введение льготной ставки НДС для плодово-ягодной продукции. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 12 июля и уже 18 июля был принят в первом чтении. По оценке Минфина, льгота сэкономит отрасли порядка 20 млрд руб. Однако ко второму чтению, заявил Володин, будут внесены поправки, позволяющие исключить из льготного режима налогообложения плоды и ягоды, которые не выращиваются в России. «Предлагается предоставить правительству право сформировать перечень плодов и ягод, выращиваемых в России, которые будут попадать под льготное налогообложение», — объявил спикер.



С предложением снизить НДС только на отдельные виды плодово-ягодной продукции ранее выступил комитет Госдумы по бюджету и налогам. «Поддерживая концепцию законопроекта, направленную на поддержку отечественных производителей плодово-ягодной продукции, Комитет предлагает при его подготовке ко второму чтению рассмотреть вопрос об уточнении видов продукции, к которым планируется применение пониженной ставки НДС, с целью ограничения возможности ее распространения на все виды импортной плодово-ягодной продукции», — говорится в заключении профильного комитета.

