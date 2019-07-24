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Рынки
Госдума одобрила повышение НДС на пальмовое масло
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
24 июля 2019
Плодово-ягодная продукция переходит на льготную ставку в 10%
Отмена льгот для пальмового масла может дать бюджету до 5 млрд рублей
Фото: Pixabay

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла поправки в Налоговый кодекс об установлении пониженной ставки НДС в 10% на отдельные виды плодово-ягодной продукции, а также ее повышении на пальмовое масло с нынешних 10% до 20%. Закон вступит в силу через месяц после его официальной публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС, говорится в сообщении нижней палаты парламента. То есть новые ставки могут начать действовать с 1 октября.

Доходы федерального бюджета от увеличения налоговой ставки на ввозимое в Россию пальмовое масло планируется направлять на повышение продуктивности в молочном скотоводстве по госпрограмме развития сельского хозяйства. Накануне глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов оценил, что в прошлом году эта сумма составила около 4,7 млрд руб. По данным главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, отмена льготы по НДС для пальмового масла даст бюджету 4,5-5 млрд руб.

Первый зампред бюджетного комитета Александр Ремезков отметил, что повышение НДС сделает использование пальмового масла в пищевой промышленности менее выгодным. «У российских потребителей появится больше возможностей покупать действительно натуральные молочные продукты или сладости, произведенные с применением натурального сливочного, а не пальмового масла», — рассчитывает он (цитата по РИА «Новости»). Ранее исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорил, что никаких позитивных результатов повышение НДС на пальмовое масло не даст, а негативный эффект ощутят и производители продуктов питания, и потребители. «Продукция с использованием пальмового масла зачастую покупается малообеспеченными слоями населения. Повышение НДС вызовет рост цен, что ударит по их карману», — пояснял Мальцев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания отметил, что пальмовое масло используется в пищевой промышленности и «зачастую это приводит к снижению качества продукции». «Главное — это сделать все, чтобы на полки магазинов не попадали некачественные товары <...>, чтобы граждане не получали заменитель молочного продукта из пальмового масла», — подчеркнул он. При этом, по его словам, дополнительная поддержка молочной отрасли позволит повысить качество продукции и избежать роста цен, однако эти вопросы требуют дополнительного регулирования, поэтому депутаты продолжат работу по этой теме.

Льготная ставка НДС на пальмовое масло действует с 2004 года. По данным Масложирового союза, крупнейшим потребителем пальмового масла в России является кондитерская промышленность (около 30% переработанного продукта), производители продукции быстрого приготовления, чипсов, пищевых концентратов (25%), хлебобулочных изделий (15%), молокосодержащих товаров (13%), потребительских маргаринов и спредов (3%). среднедушевое потребление пальмового масла в России оценивается в 5,3-5,5 кг/чел. в год. На прошлой неделе Вячеслав Володин и премьер-министр Дмитрий Медведев согласовали внесение законопроекта о лишении пальмового масла льготы по НДС, который в итоге был рассмотрен в трех чтениях менее чем за неделю.

О том, что правительство прорабатывает вопрос снижения ставки НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%, стало известно в марте, хотя он обсуждался последние четыре года. Президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин рассказывал «Агроинвестору», что против всегда выступало Минэкономразвития, которое не хочет потерять в том числе и НДС с импортируемой продукции, поставки которой превышают 1 млн т в год. В итоге комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил снизить ставки только на отдельные виды фруктов и ягод. «Предлагается предоставить правительству право сформировать перечень плодов и ягод, выращиваемых в России, которые будут попадать под льготное налогообложение», — объявил ранее Володин.

По оценке Минфина, снижение НДС позволит садоводческой отрасли экономить около 20 млрд руб. в год. Спикер Госдумы рассчитывает, что эта мера позволит производителям направить больше средств на закладку новых садов. «Необходимо обеспечить доступность качественной плодово-ягодной продукции и поддержать отечественных производителей. Несмотря на значительный рост отрасли в последнее время, количество ввозимой продукции все еще превышает собственное производство более чем в полтора раза. Задача — создать дополнительные условия для импортозамещения», — отметил Володин.

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