В сезоне-2018/19 экспорт кормов вырос на 8%

Экспорт из России кормов, комбикормов и их компонентов в сезоне-2018/19 увеличился на 8% до 3 млн т, сообщает подведомственный Россельхознадзору ФГУ «Центр оценки качества зерна» (ЦОКЗ). В весовом эквиваленте сегмент занимает вторую позицию в российском экспорте продукции АПК.



Исходя из данных центра, в товарной структуре вывоза первое место сохраняет подсолнечный шрот, на который пришлось более 40% в экспорте кормов и комбикормов. Его отгрузки на внешние рынки в прошлом сезоне составили 1,3 млн т, что на 26% больше объема прошлого сельхозгода. При этом центр не отслеживает данные по экспорту свекловичного жома, которого Россия с июля 2018 по июнь 2019 года вывезла 1,1 млн т, следует из данных ФТС.



На втором месте в рэнкинге ЦОКЗ находятся пшеничные отруби, отгрузки которых снизились на 12% до 767 тыс. т. На третьем — подсолнечная лузга, ее вывоз увеличился на 32% до 238 тыс. т, что является рекордным значением для этого вида кормов. Оставшиеся 25% в группе кормов и комбикормов пришлись на прочие продукты — соевый шрот, рапсовый шрот, рисовую мучку, кукурузные отруби, барду и др., экспорт которых составил 744 тыс. т.



«Несмотря на высокую волатильность в объемах экспорта соевого шрота, в 2018/19 наблюдается положительная динамика», — отмечается в сообщении центра. Отгрузки соевого шрота выросли на 23% до 225 тыс. т. Вывоз рапсового шрота увеличился сразу в 1,9 раза до 215 тыс. т. ЦОКЗ объясняет такой рост расширением поставок в Финляндию и Швецию, а также возобновлением отгрузок в Латвию и Италию. Экспорт рисовой мучки сократился на 12% до 89 тыс. т из-за снижения объемов закупок основным импортером - Турцией.



Кормовых добавок Россия продала за рубеж 17 тыс. т, что в три раза больше сезона-2017/18, благодаря росту закупок Латвией. Поставки лузги гречихи увеличились на 50% до 18 тыс. т, кормовых дрожжей — снизились на 46% до 17 тыс. т.



Как ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк, в 2018 календарном году рост экспорта произошел в первую очередь за счет увеличения спроса со стороны стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, частично — Киргизии, подсолнечный шрот традиционно закупают страны Евросоюза и Турция. Однако в странах дальнего зарубежья российские готовые корма не востребованы. Тем не менее, по словам Михнюка, Россия могла бы увеличить продажи кормов за рубеж минимум вдвое. Среди проблем, препятствующих развитию экспорта кормов, стоит вопрос сертификации и карантинного оформления поставок в бывшие союзные республики.



Емким рынком является Китай, с которым в июне были заключены соглашения о фитосанитарных требованиях к свекловичному жому, а также соевому, рапсовому, подсолнечному шротам и жмыхам. Как пояснял «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, подписанные документы открывают китайский рынок в первую очередь для российских соевого и подсолнечного шротов, к которым есть высокий интерес со стороны китайских потребителей. По оценке союза, отгрузки шротов в Китай к 2024 году вырастут до 2,7 млн т.

