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Рынки
Продэмбарго обходится потребителям в 445 млрд рублей в год
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
29 октября 2019
Основная часть этой суммы перераспределяется в пользу производителей продуктов питания
Указ о введении продовольственного эмбарго был подписан 6 августа 2014 года
Фото: Pixabay

В результате продовольственного эмбарго, введенного Россией в 2014 году, российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб., что составляет в среднем 3 тыс. руб. на каждого жителя страны. К такому выводу пришли авторы исследования «Российское продовольственное эмбарго: пять лет спустя» из РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок. Основные выводы исследования опубликованы на сайте Форума по изучению стран Восточной Европы и развивающихся рынков (FREE).

84% от общей суммы потерь — около 375 млрд руб. — было перераспределено в пользу производителей, 3% — импортеров, а остальные 13% стали чистыми потерями. «Пять лет спустя после введения контрсанкций российские потребители продолжают платить за них из своего кармана. Хотя несколько отраслей продемонстрировали, что ограничения на импорт привели к позитивному эффекту, большинство из них остаются недостаточно эффективными, чтобы развернуть [повышательную] динамику цен», — пришли к выводу авторы. Основываясь на ценах и динамике сегментов АПК, исследователи определили те, где политика импортозамещения привела к положительным изменениям, те, где этого не произошло, и те подотрасли, в которых частичный успех импортозамещения дорого обошелся потребителям.

К первой группе, где импортозамещение можно признать успешным, исследователи отнесли производство томатов, свинины, мяса кур и, с некоторыми оговорками, мяса КРС. Реальные цены на эту продукцию к 2016 году выросла по сравнению с 2013-м, однако позднее благодаря увеличению внутреннего производства стали снижаться и в 2018 году оказались ниже уровня 2013-го. Таким образом выгода потребителей от продэмбарго в этих сегментах составила 51 млрд руб. по свинине, 15,9 млрд руб. по мясу птицы и 7,8 млрд руб. по томатам. В случае с мясом КРС рост внутреннего производства также привел к удешевлению продукции после 2016-го, отмечается в исследовании, однако уровень потребления и цены еще не достигли досанкционных показателей.

Ко второй группе, где импортозамещение потерпело неудачу, отнесены яблоки, сыр, рыба, а также сгущенное молоко и переработанное мясо. В этих секторах эмбарго привело к повышению цен, потребление значительно сократилось по сравнению с 2013 годом, а внутреннее производство либо продолжало падать после 2016 года, либо его рост был неустойчивым. По оценке исследователей, в этой группе наибольшие потери российские потребители понесли от ограничений на поставки рыбы (168 млрд руб.), а также сыров (72 млрд руб.) и переработанного мяса (64 млрд руб.).

В третью группу, где импортозамещение обошлось очень дорого, вошли свежие сыры, кисломолочная продукция и, в меньшей степени, сливочное масло. «Для этой группы характерен рост потребления и выпуска в период 2016—2018 годов, но реальные цены в этот период все еще оставались очень высокими», — поясняют авторы исследования. Потери потребителей в категории сливочного масла оценены в 60 млрд руб., кисломолочных продуктов — 41 млрд руб., свежих сыров — 33 млрд руб.

Тем не менее, по данным международной компании Coface, также проанализировавшей итоги контрсанкций, АПК стал одной из двух областей, в которой в наибольшей мере удалось снизить зависимость от импортной продукции (вторая — сфера информационных технологий). Как сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Coface, продэмбарго затронуло около 10% всего объема потребляемых страной продуктов. Однако зависимость России от иностранных поставщиков сохраняется — как от закупок оборудования, так и кормов, саженцев и семян: 50% добавленной стоимости в АПК создается с помощью иностранного участия, констатировали эксперты Coface. А доля импортных продуктов за пять лет уменьшилась незначительно и составила 11,4% в 2018-м против досанкционных 13% в 2012-м.

По мнению руководителя центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Виталия Шеремета, продуктовое эмбарго, с одной стороны, дало возможность для более активного развития отраслям, зависимым от импорта, с другой — ограничило ассортимент продовольствия для потребителей, которое к тому же подорожало. Политика импортозамещения и последовавшая господдержка стали хорошей PR-кампанией для отрасли в инвестиционном сообществе. В то же время, полагает Шеремет, введение контрсанкций, возможно, и не оказало значительного влияния на динамику увеличения производства: эти показатели могли быть достигнуты и эволюционно. Более того, в таком случае господдержки были бы ниже, а производители, вероятно, более устойчивы и конкурентоспособны.

Указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» был подписан президентом Владимиром Путиным 6 августа 2014 года. Ограничения коснулись мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, рыбы, овощей, фруктов, орехов из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. Позднее в перечень стран были добавлены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина. В июне действие указа было продлено до конца 2020 года.

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