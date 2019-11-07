Запасы ячменя могут оказаться на 20-тилетнем минимуме

По итогам сезона-2019/20 конечные запасы ячменя в России могут составить всего 387 тыс. т. Такой прогноз сделал Московский офис Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA) накануне выхода ноябрьского отчета об объемах мирового производства и торговли продукцией растениеводства. Эти оценки отражающие официальные и неофициальные данные российского правительства и отраслевых экспертов, правда, они могут не совпадать с официальными расчетами FAS USDA, уточняется в документе. В октябре американские аналитики оценивали запасы на конец сезона на уровне 1,39 млн т против 640 тыс. т в сезоне-2018/19. Если прогноз сокращения запасов до 387 тыс. т реализуется, то они станут минимальными за 20 лет, отметил портал «Зерно Он-Лайн».



Согласно обновленным оценкам баланса зерна в России, урожай ячменя в этом году может составить 19 млн т — это на 1 млн т меньше, чем в официальном октябрьском прогнозе американского агроведомства. Потенциал экспорта понижен с 5,6 млн т до 4,8 млн т. Прогноз внутреннего потребления увеличен с 13,7 млн т до 14,4 млн т за счет роста использования фуражного ячменя для кормов.



В последнее время прогнозы российских аналитиков зернового рынка, причем не только по ячменю, отличаются в большую сторону от тех, что дает Минсельхоз США, обращает внимание вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. «По нашим оценкам, в этом году в России будет собрано 21,5-21,7 млн т ячменя. Это очень высокий показатель, — сказал «Агроинвестору» Корбут. — Стоит подчеркнуть, что в последние два года доля ячменя в общей структуре производства зерновых увеличилась: существенный рост цен в начале прошлого года, когда ячмень стоил дороже пшеницы, стимулировал аграриев увеличивать посевы агрокультуры».



Институт конъюнктуры аграрного рынка в конце октября повысил прогноз урожая ячменя на 200 тыс. т до 20,8 млн т. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает потенциал валового сбора агрокультуры на уровне 21 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» в середине октября повысил прогноз урожая ячменя на 0,2 млн т до 20,4 млн т. «По нашим октябрьским оценкам, в этом году производство ячменя составит 20,4 млн т», — сказал директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. По данным Минсельхоза на 6 ноября, ячмень обмолочен с 8,5 млн га или 96,6% посевной площади, собрано 21,5 млн т в бункерном весе при урожайности 25,3 ц/га. Согласно Росстату, в прошлом году урожай ячменя составил почти 17 млн т в чистом весе.



А вот возможность экспорта 4,8-5,6 млн т ячменя, о которых сообщает FAS USDA, вызывает у Корбута сомнения. «В целом сейчас экспорт ячменя идет достаточно активно, однако на рынке очень сильная ценовая конкуренция, и вопрос в том, сумеем ли мы ее выдержать», — поясняет он. Ранее директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина говорила «Интерфаксу», что отгрузки ячменя в этом сезоне могут достигнуть 6 млн т. «Эта тенденция коррелируется с ростом спроса на ячмень на мировом рынке, — сказала она. — По оценке FAS USDA в текущем году [глобальный] импорт ячменя вырастет на 11% или на 2,8 млн т. Активный рост спроса на ячмень отмечается со стороны Саудовской Аравии, Китая, Марокко, Индии, Вьетнама». По прогнозу «СовЭкон», экспорт ячменя в этом сезоне составит 4,8 млн т против 4,6 млн т в прошлом. По словам руководителя зернового направления ИКАР Олега Суханова, несмотря на высокий урожай, экспорт пока не радует- темпы вывоза ниже прошлогодних. За июль-октябрь за рубеж было отгружено 1,5 млн т ячменя, а годом ранее за тот же период — 2,2 млн т. В целом экспорт по итогам сезона будет на уровне не более 4,3-4,5 млн т в сравнении с 4,8 млн т годом ранее, предполагает Суханов.



Что касается внутреннего потребления, то РЗС не наблюдает увеличения: основной спрос на ячмень исходит от свиноводов, однако в этом секторе в последние годы не наблюдается динамичного роста. В том числе это связано с повышение эффективности предприятий и улучшением конверсии корма. «Кроме того, животноводы в последнее время ставят в приоритет кукурузу, а не ячмень», — добавляет Корбут. Потребление ячменя в России повышается, так как увеличивается сектор животноводства, однако этот рост незначительный, отмечает Сизов. Внутреннее потребление ячменя несколько вырастет, но главным образом ИКАР ожидает увеличения конечных запасов до 2 млн т и более, добавляет Суханов.

