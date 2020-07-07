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Рынки

Минсельхоз изменит правила проверки экспортеров продукции животноводства

Чиновники считают, что изменения позволят российским компаниям выполнять требования импортеров и тем самым повысить свой экспортный потенциал

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Проверка будет проводиться бесплатно
Pixabay
Проверка будет проводиться бесплатно
Pixabay

Минсельхоз разработал законопроект, который внесет изменения в закон «О ветеринарии». В документе, размещенном на портале regulation.gov.ru, говорится, что он должен обеспечить исполнение обязательств России, принятых при присоединении ко Всемирной торговой организации (ВТО). Речь идет о ветеринарном контроле за организациями или лицами, вывозящими или планирующими вывозить товары за пределы ЕАЭС.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что законодательства ряда государств ВТО предусматривают, что товары животного происхождения должны ввозиться «с аттестованных (обследованных) объектов, связанных с содержанием животных, производством, переработкой и (или) хранением подконтрольных товаров». Речь может идти, в частности, о птицефабриках, различных фермах, мясокомбинатах и других объектах, имеющих отношение к выпуску продукции животного происхождения.

Для соответствия требованиям импортеров предлагается прописать в законе «О ветеринарии» нормы обследования объектов, откуда товары, подлежащие ветеринарному контролю, вывозятся за рубеж. Проводить проверку будут по заявлению собственника или  арендатора объекта «применительно к видам подконтрольных товаров и государствам-импортерам», или по требованию страны-импортера в случае, если ее уполномоченные органы заявят о несоответствии производства или его товаров ветеринарным требованиям. Порядок проведения обследований установит правительство. Проверка будет бесплатной.

«По результатам обследования объекты признаются соответствующими ветеринарным требованиям либо в отношении них устанавливаются условия, при выполнении которых объекты будут соответствовать ветеринарным требованиям», — говорится в документе. Информация о производствах и результатах проверок будет поступать в информационную систему, все данные должны актуализироваться. При этом избежать обследования смогут производства, информация о которых была размещена в Федеральной системе в области ветеринарии до вступления в силу законопроекта.

По мнению авторов законопроекта, документ позволит российским компаниям выполнять требования импортеров и тем самым повысить свой экспортный потенциал. Это, в свою очередь, положительно повлияет ‎на динамику беспрепятственного продвижения товаров отечественного производства на рынки других стран. Кроме того, урегулирование вопросов экспорта с каждой отдельно взятой страной затягивает переговорный процесс, а создание единых и прозрачных требований к процедурам обследования перед вывозом подконтрольных товаров позволит избежать необоснованных претензий к экспортерам со стороны ветеринарных служб других стран.


По словам исполнительного директора «Ринкон менеджмент» Константина Корнеева, принятие законопроекта, скорее всего, не приведет к кардинальному изменению действующих алгоритмов. «Все прописанное в документе и так делается: и аттестация проходит, и в систему «Цербер» эта информация вносится. Только если сейчас эти процедуры осуществляются в соответствии с приказом Россельхознадзора, то с одобрением законопроекта все перейдет на законодательный уровень, будет прописано в законе «О Ветеринарии» с соответствующим юридическим закреплением», — прокомментировал он «Агроинвестору». Корнеев добавляет, что и сейчас невозможно экспортировать из страны животноводческую продукцию с не аттестованного предприятия.

Елизавета Литвинова 

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