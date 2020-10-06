На локализацию выпуска компонентов сельхозтехники могут выделить 3 млрд рублей

За восемь месяцев производство сельхозтехники выросло почти на 19% Е. Разумный

На новую программу субсидирования производства компонентов отечественной сельхозтехники в 2021 году планируется выделить 3 млрд руб. Об этом сказал замглавы Минпромторга Александр Морозов в ходе Российского агротехнического форума. Реализовать программу планируется совместно с Фондом развития промышленности (ФРП).



«Мы надеемся, что мы сможем изыскать вместе с правительством 3 млрд руб. субсидий на компоненты для сельхозтехники, — цитирует Морозова «Интерфакс». — Это важная программа, мы впервые запускаем этот инструмент и только сейчас делаем правила. Будем смотреть, как идет эта история». По мнению замминистра, программа позволит снизить риски цепочек поставок компонентов, которые, «как оказалось, весьма слабенькие: как что — сразу рынки закрываются, и все».



По словам заместителя директора ассоциации «Росспецмаш» Вячеслава Пронина, программа, вероятнее всего, будет запущена. «Другой вопрос — как она будет работать и будет ли эффективна. Сейчас об этом судить нельзя, потому что нет никакого проекта постановления и проекта правил по этой программе, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Неизвестны условия и обязательства. По моему мнению, уверенность в том, что она появится — высокая, того, что такая программа нужна — еще выше».



Вся государственная политика сейчас направлена на повышение локализации спецтехники, причем не только сельскохозяйственной, но и строительно-дорожной, прицепной и других видов, отметил Пронин. «Действительно, сейчас большая необходимость в господдержке производителей компонентов. Нужно поддерживать подшипниковую отрасль, выпуск ряда электронных компонентов, трансмиссионной группы (гидравлические, механические трансмиссии)», — считает он. При этом, по оценке Пронина, 3 млрд руб. будет достаточно только на один год, в дальнейшем объемы финансирования необходимо наращивать.



Вопрос локализации сложных компонентов для сельхозтехники (двигатели, гидравлика, трансмиссии, мосты, подшипники) также поднимался в ходе недавнего посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным комбайнового завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону. Тогда глава правительства сказал, что этот вопрос прорабатывается. «Надо стремиться к тому, чтобы делать практически 100% компонентов российского производства такой сложной техники, — подчеркнул Мишустин. — И конечно, нужно не забывать об электронике, об "умных" вещах, об искусственном интеллекте».



В ходе форума Морозов также сообщил, что выпуск сельхозтехники в России за восемь месяцев 2020 года в стоимостном выражении превысил 101 млрд руб., что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Это очень хороший показатель. Удалось нарастить долю российской техники на внутреннем рынке до 58%. Экспорт с января по август текущего года вырос до 10 млрд руб.», — сказал замминистра.

