Дилеры сельхозтехники ожидают снижения продаж

В течение ближайших шести месяцев дилеры иностранной, российской и белорусской сельхозтехники из разных регионов ожидают снижения спроса и финансовых сложностей, сообщила Ассоциация дилеров сельхозтехники (АСХОД) по результатам опроса, проведенного совместно с VDMA Agricultural Machinery. О вероятности такого сценария сказали 84% респондентов. 89% опрошенных винят в этом девальвацию рубля, 58% — пандемию COVID-19.

Также среди проблем, вызванных пандемией коронавируса и девальвацией рубля, 71% дилеров назвали нарушения логистических связей и проблемы с поставками техники и запчастей, 69% уверены, что сроки поставок техники и запчастей в ближайшее время увеличатся. О росте стоимости техники и запчастей заявили соответственно 54% и 49% опрошенных.

«Основные сложности сейчас испытывают дилеры иностранной техники, они вызваны повышением курса валют, — прокомментировал «Агроинвестору» президент ассоциации АСХОД, гендиректор компании «Урожай» Павел Репников. — Уже есть факты, когда часть запланированных сделок отложена или отменена, для дилеров это большие потери, ведь каждый отложенный трактор влияет на рентабельность». В трудную ситуацию попали те дилеры, которые взяли с клиента предоплату в рублях, а выкупили технику у производителя в евро по новому курсу. «В Европе необходимость пересмотра стоимости в таких случаях считается нормальной практикой, у нас же можно совсем потерять покупателя, поэтому часть компаний сейчас работает в убыток», — рассказал Репников.

Некоторые дилеры стараются фиксировать цену в рублях на ту технику, которая уже выкуплена и находится на складе. Но это тоже негативно отражается на рентабельности, потому что в целом издержки компаний выросли. В случае же, если дилер пересчитывает для сельхозпроизводителей стоимость выкупленной у производителя до девальвации техники по новому курсу, у него растет налог на прибыль и НДС. По данным опроса, 73% респондентов в этом году ожидают финансовых сложностей. В результате девальвации стоимость импортной техники выросла на 20-25%, оценивает гендиректор компании «АгроЦентр-Холдинг» (официальный дилер Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Horsch, JCB, Kverneland и др.) Николай Иванищев. «Ситуация очень сложная, и это больше всего бьет по компаниям, которые занимаются поставкой импортной техники», — сетует он.

Негативное влияние на рынок уже оказала и пандемия COVID-19. По словам Репникова, почти все российские банки временно приостанавливали рассмотрение заявок на кредиты во время первых двух нерабочих недель. И хотя сейчас работа возобновлена, задержка финансирования отрицательно отразится на темпах продаж любой техники, независимо от страны ее производства. «Также возникли сложности с поставкой зарубежной техники: часть заводов в Европе и Китае была закрыта или до сих пор закрыта на карантин. Большинство европейских заводов обещают начать работать в полную силу только в конце апреля, значит, технику оттуда мы получим в лучшем случае в конце мая — начале июня. Увеличение сроков поставки неизбежно», — отмечает президент АСХОД.

Однако Иванищев говорит, что российский рынок почти не почувствовал на себе последствия приостановки работы зарубежных заводов. Почти у всех дилеров есть запас на складах, однако его хватит только на весенний сезон.

«Технику и запчасти можно, как и прежде, завозить автотранспортом. Сейчас мы начали получать новые тракторы Massey Ferguson 6713 — завод в Китае возобновил работу три недели назад. Простой мы почти не ощутили, потому что запас был. Сейчас он закончился, но начались поставки, — рассказал Иванищев. — Осталась актуальна проблема с европейскими заводами, но она больше вызвана задержками в поставке комплектующих. Многие заводы в Германии, также как в Англии или Франции, закупают комплектующие на севере Италии, из-за сбоев в производственных цепочках сроки сборки могут увеличиваться».

Официальный представитель Ассоциации производителей сельхозтехники Германии (VDMA Agricultural Machinery) в России Михаил Мизин подтвердил, что пандемия COVID-19 привела к временным трудностям в машиностроении и перебоям с поставками комплектующих. «Но в Германии быстро пришло понимание, в том числе на государственном уровне, что предприятия сельхозмашиностроения, включая поставщиков комплектующих, относятся к категории критически важной инфраструктуры, ведь от их работы напрямую зависит обеспеченность страны продовольствием, — уточнил он. — Поэтому работе этих предприятий уделяется особое внимание, и поставки сельхозтехники как в самой Германии, так и в другие страны, не прекращаются». К тому же многие компании VDMA Agricultural Machinery имеют свое производство в России, это делает их менее подверженными валютным и логистическим рискам. По данным Мизина, абсолютное большинство таких компаний не планируют приостановку производства в России в период пандемии.

Что касается российских заводов, то, по словам Репникова, сейчас они все работают, но для них также существует риск нехватки импортных комплектующих. Замдиректора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин уточнил, что российские предприятия работают в нормальном режиме, по итогам двух первых месяцев 2020 года отмечен рост производства и отгрузки сельхозтехники. Сейчас проблем с продажами нет. «За ситуацией вокруг пандемии мы наблюдаем, — говорит Максимкин. — Определенные проблемы с поставкой импортных комплектующих возможны, но доля таких запчастей невысока и сейчас их запасов достаточно. Проблема остро не стоит». При этом девальвация рубля сыграла, скорее, позитивную роль для отечественных машиностроителей. «Цены на российскую технику не изменились, соответственно, она стала более конкурентной по отношению к импортной», — рассказал он «Агроинвестору». Дальнейшие перспективы рынка, по словам Максимкина, зависят от финансирования «программы 1432». Сейчас в федеральном бюджете на нее предусмотрено 7 млрд руб., ранее Минсельхоз планировал направить дополнительно 3 млрд руб.

По данным АСХОД, в течение последних трех лет рентабельность дилерского бизнеса снижалась. Павел Репников объясняет это ростом конкуренции. По его оценке, сочетание негативных факторов теперь может привести к тому, что до 20% небольших компаний, которые работают с зарубежной техникой, уйдут с рынка уже в этом году. «Есть компании с запасом прочности, но для многих эта ситуация может оказаться катастрофической. Существуют товарные и банковские кредиты, после падения рубля и повышения цен дилеры могут просто не рассчитаться с банками и разориться», — не исключает он. В то же время часть дилеров (в основном российской техники) сохраняют оптимизм и не планируют сокращения персонала. 78% респондентов, опрошенных АСХОД, надеются на высокие цены на зерно, 64% ожидают подорожания подсолнечника, что может способствовать повышению спроса на технику.