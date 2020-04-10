Прибыль «Росагролизинга» превысила 600 млн рублей

По итогам 2019 года чистая прибыль «Росагролизинга» впервые за три последних года достигла 617 млн руб., следует из отчетности компании по РСБУ. В 2018 году убыток составил почти 8,7 млрд руб., в 2017-м прибыль была на уровне 3,3 млн руб.

«Мы ушли от планово-убыточной модели работы, — прокомментировал первый заместитель гендиректора «Росагролизинга» Владимир Балтер. — 2019 год стал первым, когда мы не теряем капитал, а наоборот нарастили его для того, чтобы масштабировать объемы поставок техники в отрасль и выполнять поставленные перед нами государством задачи по технической модернизации села».

В прошлом году компания увеличила поставки техники на 62% относительно 2018-го до 25,5 млрд руб. в денежном выражении. Лизинговый портфель по сумме будущих платежей на конец 2019 года составлял 62,1 млрд руб. по РСБУ, что на 6,5 млрд руб. больше, чем годом ранее. Чистые активы компании за прошлый год выросли на 7,7 млрд руб. до 45,3 млрд руб. В первом квартале 2020-го они превысили 52 млрд руб. за счет имущественного взноса акционера в уставный капитал, сообщает «Росагролизинг».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в декабре 2019 года подтвердило долгосрочный рейтинг компании на уровне «BB», прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный». Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» в октябре 2019 года присвоило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruA, прогноз «стабильный».

Акционерное общество «Росагролизинг» создано в 2001 году для решения задач по развитию и модернизации отечественного АПК. По данным kartoteka.ru , уставный капитал компании составляет 97 млрд руб., 100% акций принадлежит государству. В сентябре прошлого года, согласно постановлению правительства, «Росагролизинг» перешел под управление Минсельхоза. Предполагается, что это позволит повысить эффективность выполнения стратегических задач по модернизации агропромышленного комплекса страны.

С этого года льготный лизинг техники является приоритетным инструментом господдержки технического перевооружения АПК, ранее предполагалось что он станет основным, заменив продажи со скидкой по «программе 1432», однако затем было принято решение сохранить обе меры поддержки. Согласно прогнозам Минсельхоза, в 2020 году аграрии планируют приобрести 56 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования, что на 14% больше уровня прошлого года.