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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Инвестиции

Группа KUHN начала строить завод по производству сельхозтехники

Инвестиции в проект составят 3 млрд рублей

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Максимальная мощность производства составит 500 машин в год
www. govvrn.ru
Максимальная мощность производства составит 500 машин в год
www. govvrn.ru

Группа KUHN начала строительство завода «KUHN Восток» в Воронежской области. Это будет первое в России предприятие компании, выпускающее зерновые и пропашные сеялки, почвообрабатывающие агрегаты, технику для опрыскивания, внесения удобрений и др. с использованием российских комплектующих.

Гендиректор «Кун Восток» Андрей Манзюк рассказал губернатору региона Александру Гусеву, что производственная платформа будет состоять из трех линий максимальной мощностью производства 500 машин в год, склада для готовой продукции площадью 7 тыс. м2, склада запасных частей на 5 тыс. паллетомест, учебного центра, шоу-рума с экспозицией, а также испытательного полигона для демонстрации техники в работе и реализации агропроектов. Запуск первой очереди предприятия намечен на сентябрь 2021 года. В проект уже вложено 500 млн руб., его общая стоимость составит 3 млрд руб.

Также российское представительство KUHN подписало соглашение о сотрудничестве с правительством Воронежской области. Оно предполагает стратегическое партнерство в реализации инвестиционных проектов в машиностроительном и агропромышленном комплексах региона. Кроме того, согласно соглашению, аграрии области смогут покупать технику KUHN на максимально выгодных льготных условиях, сообщает официальный портал органов власти региона.

Переговоры о строительстве завода шли с 2015 года. В октябре 2017-го компания выкупила 19 га земли промышленного назначения для реализации проекта. Предприятие планировалось запустить в 2020 году, однако группа столкнулась с рядом проблем. В частности, много времени понадобилось на решение вопроса присоединения к электросетям.

Изначально завод рассчитывал на питание за счет будущей реконструкции подстанции «Новоживотинное», которая находится примерно в 5 км от площадки. Однако «Россети» заявили, что технической возможности обеспечить требуемый объем электроэнергии для предприятия нет. Компании предложили оплатить строительство новой подстанции и прокладку сетей — около 200 млн руб. KUHN, в свою очередь, заявляла, что готова частично поучаствовать в создании необходимой инфраструктуры, заплатив максимум 25-30% от заявленной суммы. В октябре прошлого года губернатор региона давал неделю на решение этого вопроса. По информации агентства «Абирег», в итоге воронежский филиал «Россети Центр» реконструирует действующую подстанцию, а также построит две кабельно-воздушные линии до границы участка инвестора.

Другой проблемой стала близость будущего завода к аэропорту Воронеж (УК «Авиасервис»). Однако группа получила согласование Росавиации: согласно ее заключению, завод не будет влиять на работу радиотехнических средств навигации и мешать взлету и посадке воздушных судов.

Концерн KUHN был основан в 1828 году кузнецом Джозефом Куном как производитель весов и приборов для взвешивания. С 1864 года компания занимается сельскохозяйственным оборудованием. Сейчас группа специализируется на выпуске навесной и прицепной сельскохозяйственной техники для посева, обработки почвы, кормозаготовки, ухода за посевами. Представительства концерна работают в 21 стране. Оборот группы превышает 1 млрд евро в год. В России с декабря 2007 года работает дочерняя компания — ООО «Кун Восток». В 2018 году ее выручка составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 39,3 млн руб., следует из данных kartoteka.ru.

Татьяна Кулистикова 

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