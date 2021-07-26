Комбикорма дорожают 17 месяцев подряд

У производителей комбикормов нет инструментов для сдерживания цен на свою продукцию Д. Абрамов

Средняя цена на комбикорма в России июне 2021 года составила 23 тыс. руб./т, что на 3,4% больше, чем в предыдущем месяце, и на 24,6% выше, чем в июне 2020-го, с начала года цена выросла на 12,4%. За период с января 2019-го минимальная цена на комбикорма была зафиксирована в январе прошлого года — 16,7 тыс. руб./т, сообщает портал Soyanews со ссылкой на данные Росстата.



При этом цены на комбикорма для свиней и КРС в прошлом месяце достигли нового рекорда — 21,6 тыс. руб./т и 19,3 тыс. руб./т. соответственно. Прирост цен относительно аналогичного периода прошлого года составил 26% и 31%. Комбикорма для птиц в июне стоили в среднем 24,3 тыс. руб./т, что на 24,5% больше, чем в июне 2020 года, и это максимальная цена за последние 10 месяцев.



Рост цен на комбикорма связан с подорожанием сырья — пшеницы, шротов, масел, витаминов, аминокислот, рассказал «Агроинвестору» гендиректор «Богдановичского комбикормового завода» (Свердловская область, одно из крупнейших независимых комбикормовых предприятий страны) Константин Сизиков. Правда, сейчас наблюдается небольшое снижение цен, которое будет заметно уже в августе. По его словам, это связано с постепенным поступлением зерна нового урожая, которое несколько дешевле. Но насколько долго будет длиться снижение цен на комбикорма — сказать сложно, потому что на Урале засуха, хотя в Саратове и Самаре урожаи неплохие, отмечает Сизиков.



Учитывая процентное соотношение содержания в комбикормах пшеницы и белковых компонентов, рост цен на комбикорма связан, в первую очередь, с удорожанием этих двух составляющих, говорит исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк. «Планы по экспорту зерна никто не отменял, поэтому, я считаю, и на внутреннем рынке оно дорожает в связи с ограничением предложения», — добавляет он.



Подорожали и кормовые добавки, но они составляют около 25% в цене комбикорма, и едва ли рост их стоимости мог привести к нынешним ценам. «Школьный курс дробей очень хорошо подтверждает эту логику», — добавляет Михнюк. По его словам, если бы добавки сильно прибавили в цене, то это привело бы к громкому скандалу со стороны конечных потребителей, но его нет, а, значит, нет и существенного роста. Даже запрет на импорт добавок из Нидерландов, Германии и других стран не привел к значительному удорожанию, «которым бы можно было оправдываться в этой ситуации».



У производителей сейчас нет ресурсов для сдерживания цен, потому что стоимость сырья в комбикормах составляет 90-94%, все остальное — издержки на производство, говорит Сизиков. «На чем экономить? Себестоимость зависит от стоимости сырья. А если оно на протяжении года дорожает, то и цены на комбикорма будут расти», — добавляет он. По словам Михнюка, у производителей комбикормов есть только один способ сдержать рост цен — работать себе в убыток или в ноль, но это могут себе позволить только комбикормовые площадки в структуре агрохолдингов, но никак не независимые производства.



«Сейчас перед производителями зерна не стоит стратегическая задача фиксировать цены для комбикормщиков. Если бы у нас были подобные соглашения [с поставщиками зерна], которые доведены до сведения отрасли, то можно было бы говорить о сдерживании роста цен на комбикорма, — прокомментировал «Агроинвестору» Михнюк. — Я считаю, что подобное соглашение имеет право на существование в среднесрочной перспективе, чтобы мы могли на государственном уровне влиять на комфортные условия для животноводов и птицеводов, и такой механизм позволил бы гарантировать им прогнозируемую прибыль».

