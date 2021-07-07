Россельхознадзор временно разрешил ввоз импортных кормовых добавок

Ранее Россельхознадзор приостановил поставки кормов и кормовых добавок из 11 стран Pixabay

Россельхознадзор временно разрешил поставки кормов и кормовых добавок от определенного перечня компаний и предоставил ветеринарным службам стран-поставщиков очередную возможность усилить надзор за их качеством, сообщило ведомство. В частности, сроком на три месяца возобновлена сертификация продукции 27 производителей кормов и кормовых добавок из Германии, 14 производителей из Нидерландов, четырех — из Испании и двух — из Канады.



Ранее Россельхознадзор приостановил поставки кормов и кормовых добавок из 11 стран, в том числе Польши, Чехии, Латвии, Эстонии и Литвы, Испании, Великобритании, Нидерландов, США и Канады. Причина — недостаточный уровень контроля за безопасностью кормовой продукции, отправляемой в Россию, который «снижен до неприемлемого», поясняется на сайте регулятора. Проверки ведомства показали, что иностранные ветслужбы не контролируют содержание стимуляторов роста, тяжелых металлов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и ГМО в товарах, поставляемых в нашу страну, не проверяют предприятия на соответствия требованиям ЕАЭС и России, не контролируют происхождение используемого ими сырья и температурных режимов производства кормов.



По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, ветеринарные службы зарубежных стран, откуда приостановлен ввоз в Россию кормов и кормовых добавок, не проявили готовности провести оперативные переговоры. «Несмотря на неоднократые попытки Россельхознадзора пригласить к диалогу регуляторов Великобритании, США и Канады, диалог пока не получается», — подтверждает исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк. На фоне отсутствия диалога с компетентными ведомствами и ответов на запросы Россельхознадзора о предоставлении необходимой информации оперативно урегулировать вопросы поставок импортной кормовой продукции в Россию не удается, сообщается на сайте ведомства.



Национальный кормовой союз строит отношения с регулятором на основе взаимного уважения, говорит Михнюк. «Мы видим, что ведомство со своей стороны сделало жест доброй воли, уже проведя два расширенных совещания с производителями кормов и временно открыв импорт кормов и кормовых добавок», — добавляет он. В сложившейся ситуации больше беспокоит продолжающееся удорожание логистики, которое серьезно влияет на стоимость доставки кормов, сказал Михнюк «Агроинвестору».



«Временное снятие ограничений на ввоз продукции от ряда поставщиков стабилизирует внутренний рынок, в том числе в плане цен. Особенно важно, что это решение было принято сейчас, когда запасы белковых кормов прошлого урожая заканчивается», — отмечает президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев. Вопрос поставок кормовых компонентов очень серьезный, считает он. «У нас есть дефицит белковых ингредиентов, но особенно сильно мы зависим от кормовых добавок — аминокислот, кормовых витаминов, ферментных препаратов — сами их почти не производим, — напоминает он. — Когда в период COVID-ограничений была нарушена логистика, цены на данные компоненты взлетели в несколько раз». В то же время, готовые корма мы импортируем только для непродуктивных домашних животных и для ценных пород рыб — для последних ввозим относительно несущественные объемы, которые можно обеспечить, нарастив собственное производство, рассказал Афанасьев «Агроинвестору».



Союз комбикормщиков полагает, что до окончания массовой уборки нового урожая цены на комбикорма продолжат расти — их увеличение прогнозируется на уровне 2-3%. При этом говорить о резком увеличении цен на корма и уж тем более продукцию животноводства из-за приостановки импорта компонентов — некое лукавство, уверен Михнюк. «Во-первых, у большинства предприятий есть запас сырья минимум на месяц. Во-вторых, доля импортируемых компонентов тонкой химии в структуре стоимости кормов составляет лишь 25%, — обратил внимание он. — А сам откорм животных — и вовсе процесс достаточно длительный, соответственно, те, кто говорит о росте себестоимости своей продукции из-за того, что Россельхозндзор закрыл поставки кормовых компонентов из ряда стран, занимаются спекуляцией».



При этом Михнюк обеспокоен отсутствием диалога со стороны зарубежных регуляторов и предстоящий период отпусков в Европе и других странах, что сдвинет готовность диалога с Россельхознадзором на осень. «С учетом такого прогноза, остается рекомендовать наращивать товарные остатки в России, уповая только на свои силы», — считает он.

