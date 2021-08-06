Среднее значение Индекса цен на зерновые в июле оказалось на 3% ниже июньских показателей Pixabay

Согласно июльскому отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продовольствие снижаются второй месяц за счет уменьшения стоимости зерновых, растительных масел и молочных продуктов. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены остаются почти на треть выше, отметили эксперты ФАО. Индекс цен на продовольствие в июле составил в среднем 123 пункта по сравнению со 124,6 в июне. В годовом исчислении цены к июлю выросли на 31%.



Согласно данным ФАО, в июне было зафиксировано первое снижение мировых цен на продовольственные товары за последние 12 месяцев. Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда говорила «Агроинвестору», что июньское снижение мировых цен стало ожидаемым — этому способствуют хорошие виды на урожай.



Среднее значение Индекса цен на зерновые в июле оказалось на 3% ниже июньских показателей, что было связано с падением цен кукурузы на 6%. В июле на цену кукурузы оказало давление улучшение перспектив производства в Аргентине и США, а также отмена импортных заказов Китаем, что перевесило опасения по поводу валового сбора в Бразилии, говорится в докладе ФАО. Мировые цены на рис в июле также были ниже, достигнув двухлетнего минимума, поскольку поставки нового урожая и динамика курсов валют добавили к медленным темпам продаж, говорится в отчете.

Однако цены на пшеницу выросли на 1,8% до самого высокого уровня с середины 2014 года, чему способствовали опасения за урожай на фоне засушливых условий в Северной Америке, сильных дождей в Европе и более низких, чем ожидалось, урожаев в России.



Цены на растительное масло снизились на 1,4% по сравнению с июнем до пятимесячного минимума, поскольку отскок котировок пальмового масла был компенсирован более низкими уровнями для других масел. Индекс цен на молочные продукты упал на 2,8%. Индекс цены сахара, напротив, вырос на 1,7%, повышательная динамика сохраняется четвертый месяц подряд. Индекс цен на мясо вырос незначительно: цены на птицу увеличились из-за высокого импорта в Восточной Азии, в то время как цены на свинину уменьшились на фоне снижения китайского импорта, говорится в отчете ФАО.





В 2021 году ожидается рост производства основных агротоваров в мире: зерна — на 4%, сои — на 6%, пшеницы — на 1% (даже с учетом того, что прогнозы по России несколько снизились за месяц). По словам начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, это фактор снижения цен, учитывая, что спрос не имеет выраженных драйверов, кроме сохранения неопределенности относительно окончания пандемии. «Вследствие этого, рынки сельскохозяйственной продукции, скорее, будут снижаться в среднесрочной перспективе. Рост напряженности глобальных балансов может произойти из-за заморозков на Юго-Востоке Бразилии, и это окажет влияние на рост цен на сахар, кофе, апельсиновый концентрат», — сказала эксперт « Агроинвестору

В 2021 году ожидается рост производства основных агротоваров в мире: зерна — на 4%, сои — на 6%, пшеницы — на 1% (даже с учетом того, что прогнозы по России несколько снизились за месяц). По словам начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, это фактор снижения цен, учитывая, что спрос не имеет выраженных драйверов, кроме сохранения неопределенности относительно окончания пандемии. «Вследствие этого, рынки сельскохозяйственной продукции, скорее, будут снижаться в среднесрочной перспективе. Рост напряженности глобальных балансов может произойти из-за заморозков на Юго-Востоке Бразилии, и это окажет влияние на рост цен на сахар, кофе, апельсиновый концентрат», — сказала эксперт «».









Шагайда сказала « Агроинвестору



Шагайда сказала «», что до середины прошлого года цены на продовольствие тоже снижались, но потом, уже после начала пандемии коронавируса, начали расти. «Однако нельзя сказать, что рост цен был вызван именно пандемией. Хотя сильно изменилась структура и объемы потребления из-за снижения доходов и провалов производства на фоне нарушений продовольственных цепочек. Это было не фатально, — рассуждает эксперт. — В период пандемии действовали другие факторы, которые влияли на цены. Для каждого продукта — свои. Они могут появиться неожиданно для мирового рынка».