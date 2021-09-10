На Кубани снизилось производство сахара

Производители надеются, что в ближайшие недели свекла дозреет, и ее сахаристость повысится Pixabay

По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» на 9 сентября, сахарная свекла выкопана со 105 тыс. га, накопано 4,1 млн т при средней урожайности 391,7 ц/га. Год назад в это время показатели были ниже: было собрано 3,8 млн т с урожайностью 370,8 ц/га. В том числе в Краснодарском крае, который первым начал сбор и переработку свеклы, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на 9 сентября было убрано 47,7 тыс. га из 190,8 тыс. га. В прошлом году на эту дату в регионе было убрано 59,3 тыс. га.



Урожайность по краю в этом году выше, чем в прошлом году — 460,5 ц/га против 389,1 ц/га. При этом в прошлом году оперативные данные по урожайности сахарной свеклы на Кубани завышались, отмечает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Итоговый сбор с гектара в регионе в 2020-м составил 344,1 ц/га. Сахаристость свеклы на Юге в текущем сезоне низкая, рассказал «Агроинвестору» Иванов. «Сахарные заводы превращаются в «жомопаточные». К тому же растут расходы на подвоз сахарной свеклы», — отмечает он. Эксперт добавляет, что в этом году особенно выросли расходы на перевозку свеклы из-за борьбы с перегрузами, поэтому нужно едва ли не вдвое больше машин.



К 10 сентября в Краснодарском крае было выработано 260,6 тыс. т сахара против 314,8 тыс. т в 2020-м и 524,6 тыс. т в 2019-м, сообщает ИКАР. Суточная выработка сахара — 10,8 тыс. т против 11,7 тыс. т и 15,4 тыс. т в 2020-м и 2019-м соответственно. Выход сахара составляет лишь 10,97%. Для сравнения, в 2020-м этот показатель был на уровне 12,95%, а в позапрошлом году составлял 14,2%.



Снижение сахаристости свеклы связано с неблагоприятными погодными условиями: почти всю весну в Краснодарском крае шли затяжные дожди, посевная кампания завершилась со значительной задержкой — от двух недель до месяца в зависимости от района. Восстановление комфортной для посевов погоды в июне-июле вызвало определенный оптимизм у аграриев в отношении сроков созревания и качества будущего урожая. «Тестовые замеры показывали, что по своим физическим параметрам свекла практически наверстала то отставание, которое было заложено поздним неблагоприятным севом. Однако первые результаты уборки показали, что свекла еще не достигла технической зрелости, ее дигестия ниже нормы — на уровне 13-14%», — прокомментировал «Агроинвестору» директор по развитию концерна «Покровский» Михаил Пак.



Сейчас хозяйства «Покровского» продолжают уборку сахарной свеклы, а сахарные заводы в запланированные сроки — с 1 августа — начали ее переработку, чтобы не допустить дефицита сахара в стране. «Мы надеемся, что в ближайшие недели свекла дозреет и наберет дигестию хотя бы до среднегодового уровня — 17-18%, что позволит выработать достаточное количество сахара», — делится Пак. В этом сезоне группа компаний планирует переработать около 2 млн т свеклы, из которой 1,3 млн т — собственный урожай и еще 700 тыс. т — сторонних производителей.



Производство сахара в составе концерна ведут три предприятия: «Каневсксахар», «Тимашевский сахарный завод» и сахарный комбинат «Курганинский». В 2020 году «Покровский» завершил пятилетний этап реконструкции сахарных заводов. Общий объем инвестиций в модернизацию и техническое переоснащение трех предприятий превысил 4,2 млрд руб.

