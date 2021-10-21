Производители масла обвинили аграриев в росте цен на подсолнечник

Дальнейшее сдерживание продаж может привести к падению цен, а не их росту Pixabay

Производители сельхозпродукции стараются сдерживать продажи подсолнечника переработчикам, ожидая роста цен на сырье. У заводов по производству растительного масла снижаются запасы, что может привести к росту цен на их продукцию. Ситуация уже обсуждалась на совещании в Минсельхозе, пишет «Коммерсантъ». Министерство подтвердило изданию, что такая проблема существует.



О том, что аграрии ждут, когда цены вырастут, изданию также рассказал исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин. Гендиректор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов добавил, что фермеры собрали в этом году сухую семечку, которую легче хранить. Это обстоятельство также ведет к тому, что они сдерживают продажи сырья. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Коммерсанту», что аграрии придерживают и другие масличные, в том числе сою.



Руководитель маслосырьевого подразделения ГК «Эфко» Михаил Хохлов сказал «Агроинвестору», что подобная выжидательная позиция сельхозпроизводителей может обернуться против них: на рынке сложится профицит семечек и сырье начнет дешеветь. «Уровень закупочных цен определяется не решением переработчиков. Это вопрос сохранения предельного уровня рентабельности, — отметил Хохлов. — В условиях обязательств по ограничению отпускных цен и экспортных пошлин на масло вопрос о повышении закупочных цен не актуален. Поэтому мы спокойно работаем на относительно небольших запасах сырья и ожидаем снижения стоимости — как на масличные, так и на продукты переработки».



Пошлина на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС с 1 июля составляет 50%. Заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут говорила, что пошлина не будет отменена до тех пор, пока внутренняя переработка не будет обеспечена на 100%. Министерство готово стать инициатором повышения экспортных пошлин на масло, если его стоимость внутри страны начнет расти, пишет «Коммерсантъ».

По информации «СовЭкона», в период с 11 по 17 октября тонна подсолнечника выросла в цене на 350 руб. и достигла 37,8 тыс. руб. Подсолнечное масло на прошлой неделе в среднем стоило $1,35 тыс. за тонну (FOB). Исполнительный директор Масложирового союза Михаила Мальцева сказал «Агроинвестору», что сейчас подсолнечник стоит более 38 тыс. руб. за тонну. Когда стало известно о дополнительных выходных в период с 30 октября по 7 ноября, цены выросли до 40 тыс. руб. за тонну. По словам Мальцева, в этих условиях, с учетом того, что в себестоимости масла стоимость сырья превышает 90%, переработчики будут вынуждены поднять цены на свою продукцию на внутреннем рынке.



Мальцев рассказал, что сельхозпроизводители на фоне ожидания очередного рекордного урожая, искусственно создают дефицит, поставляя на рынок лишь небольшие партии для увеличения цены. «В результате, переработка обеспечивается сырьем фактически "с колес”», — отметил Мальцев. Он тоже считает, что эти действия в итоге окажутся невыгодными для аграриев. По оценке Масложирового союза, при сохранении текущей политики продаж объем производства подсолнечного масла с сентября по ноябрь будет на аномально низком уровне. Аналогичная ситуация сложилась на Украине. Низкое предложение подсолнечного масла со стороны России и Украины уже привело к спекулятивному росту цен в черноморском бассейне, отметил он.



В результате, по мнению Мальцева, аграрии получат обратный эффект. «Во-первых, с декабря 2021 года по август 2022-го существующие мощности, даже работая на полную, не смогут переработать весь объем оставшихся масличных, — прокомментировал глава союза. — При таком раскладе рынок «продавца» масличных, превратится в рынок «покупателя» и впервые за многие годы у переработчиков снизится внутренняя конкуренция за сырье. Как итог — рынок рухнет». Во-вторых, продолжает Мальцев, резко возросшее предложение масла на экспорт «также резко снизит экспортные цены на него и спекулятивный пузырь лопнет». «В-третьих, если Минсельхоз в ответ на рост внутренних цен на масло понизит уровень отсечения экспортной пошлины, то это еще больше снизит закупочные цены на семечку», — уверен он. В итоге, по прогнозу Мальцева, аграрии вместо комфортных для переработчиков в текущих условиях 35 тыс. руб. за тонну, будут вынуждены продавать товар по цене ниже 30 тыс. руб. за тонну.

