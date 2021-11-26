За год себестоимость производства яиц выросла на 18%

За первые десять месяцев производство яиц в сельхозорганизациях увеличилось на 0,5% Pixabay

Себестоимость производства яиц за год выросла минимум на 15-18%. Об этом «Агроинвестору» сообщил исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. По его словам, себестоимость в отрасли растет постоянно. Причиной этого эксперт назвал, в первую очередь, серьезное повышение цен на кормовые ингредиенты.



Корнеев рассказал, что цены на яйца в течение года существенно меняются: если на пике стоимость в оптовом звене составляла 7,5-8 руб. за штуку с НДС, то потом пошло снижение до 3,6-3,7 руб. за штуку с НДС. Позже цены снова немного выросли — до 6,5 руб. за яйцо, отметил эксперт. По его словам, этот уровень выше показатель прошлого года, но он не компенсирует все факторы роста себестоимости. По данным Росстата, к 22 ноября яйца в рознице стоили в среднем на 8,9% дороже, чем в декабре прошлого года.



«Стоит отметить, что новых инвестиционных проектов в секторе никто не создает: рынок уже давно насыщен, и потребление не увеличивается, — сказал Корнеев. — Единственное, в период низкого спроса, когда идет сезонное летнее падение цен, некоторые птицефабрики экспортируют яйца, чтобы демпфировать снижение на внутреннем рынке». При этом Корнеев отметил, что на отсутствие новых проектов по переработке яиц влияет, в том числе, непредсказуемая ситуация с себестоимостью.



Ранее стало известно, что из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц приостановит работу крупный производитель яйца — птицефабрика «Боровская». Продукцию компании изъяли из продажи в 22 регионах России. Все поголовье птиц — 4,3 млн — было уничтожено. Глава Тюменской области Александр Моор во время ежегодного послания заявил, что предприятие планирует сохранить производство и будет планомерно восстановлено. «Отвергаю и опровергаю все спекуляции относительно дальнейшей судьбы фабрики и занимаемых ею земель. Она будет сохранена, она будет жить, производство будет планомерно восстановлено», — приводит «Коммерсантъ» слова Моора. Восемь месяцев вынужденного простоя — тяжелый удар для любого бизнеса, добавил губернатор. Корнеев считает, что выпадающие объемы «Боровской» птицефабрики не сильно скажутся на рынке. «Это не бройлерное производство, там можно компенсировать выпадающие объемы. Дефицита яиц на рынке нет», — прокомментировал он.



По данным Росстата, за первые десять месяцев производство яиц в сельхозорганизациях составило около 30 млрд штук — на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Корнеева, выпуск яиц по итогам года может составить около 44,88 млрд штук — примерно на уровне внутреннего потребления. «На экспорт у нас уходит совсем немного — примерно 335 млн штук. Это меньше 10% от производства, поэтому цифра ни на что не влияет. При этом возможно некоторое сокращение экспорта, потому что этот рынок насыщенный, страны легко обеспечивают себя яйцом самостоятельно», — заключил Корнеев.



В середине сентября торговые сети уведомили Минпромторг о планах поставщиков повысить цены на куриное мясо и яйца. Это объяснялось ростом издержек и себестоимости. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева тогда говорила «Агроинвестору», что предприятиям нужно восстанавливать свою доходность. По ее словам, в прошлом году было снижение производства яиц и мяса птицы, однако в этом году ситуация выровнялась.

