Национальная мясная ассоциация предупредила об угрозе остановки комбикормовых заводов

В ближайшие месяц-два критическая ситуация будет обостряться Pixabay

Растущая нехватка витаминов и аминокислот может привести к остановке комбикормовых заводов и снижению качества кормов. Также это чревато проблемами с производством мяса и ростом себестоимости. О критической ситуации в отрасли первого вице-премьера Андрея Белоусова предупредил глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин, пишет «Коммерсантъ».



Сложности возникли как с импортными добавками из Китая, так и с поставками по факту единственного в России производителя лизина — «Завода премиксов №1». В последние недели трудности испытывают и небольшие, и крупные производители кормов, пишет издание. Представитель Андрея Белоусова перенаправил соответствующие вопросы в Минсельхоз, там, в свою очередь, подтвердили существование проблемы. На данный момент министерство прорабатывает механизмы стабилизации ситуации, отмечает издание.



В Национальном кормовом союзе (НКС) сложную ситуацию с импортом кормовых добавок объяснили несколькими факторами. К ним относятся: рост цен на перевозки, снижение производства в КНР, а также относительно невысокая привлекательность российского рынка. Исполнительный директор НКС Сергей Михнюк сказал «Агроинвестору», что для решения проблемы в долгосрочной перспективе необходима локализация производства большинства кормовых добавок в России.



Эксперт отметил, что на конец ноября кормовой лизин в России стоил $2,75-2,8/кг, в ЕС — $4,45-4,8/кг, в США — $4,52-5,51/кг. «При таком ценовом диспаритете источник проблемы находится явно не в России», — считает Михнюк. Он добавил, что в настоящий момент пересекли границу два состава с 2,6 тыс. т лизина, они движутся в сторону Центрального Черноземья. «Из разговора с импортером лизина стало ясно, что в выходные не наблюдалось особой активности по выборке ранее законтрактованных объемов со склада в Подмосковье, где находится несколько сотен тонн лизина, — рассказал Михнюк. — Кроме того, из разговора с ним стало ясно, что имеется законтрактованный объем, погруженный в вагоны, однако его не принимает китайская железная дорога. Сейчас наблюдается сокращение времени перехода таможенного поста в Забайкальске. Еще в ноябре срок ожидания составлял две недели».



Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сказал «Коммерсанту», что производители мяса птицы вынуждены искать альтернативу дефицитным и дорогим аминокислотам для сохранения производственных показателей.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Агроинвестору», что проблема назревала давно, о ней говорили последние три месяца, но конкретных шагов к ее решению до сих пор не было принято. «Именно это вынудило НМА выступить с заявлением, которое поддерживается практически всеми животноводческими ассоциациями. Это общая проблема, поскольку корма похожи по составу, там действительно большое количество аминокислот, необходимых для переваривания грубых кормов. Они критически важны для всей отрасли животноводства», — прокомментировал эксперт.



Давлеев отметил, что проблемы производства птицы и свинины к концу года только начали стабилизироваться, и тут на фоне всеобщего подорожания всех составляющих себестоимости из-за общемировой и внутрироссийской инфляции возник дополнительный фактор, который имеет очень долгую перспективу разрешения. По его мнению, проблема сохранится как минимум до следующего лета. «Эта проблема долгое время не будет решена, потому что все базисы упираются в Китай, ограничивающий движение товаров в связи с подготовкой к Олимпиаде, которая пройдет летом 2022 года», — считает Давлеев.



Также, по его словам, нужно учитывать, что в течение 2020 и 2021 годов Китай последовательно и систематически восстанавливал объемы внутреннего производства свинины. Поэтому те мощности, которые раньше работали на внешний рынок Китая, сейчас практически полностью будут развернуты на внутренний рынок страны. «Это приводит к тому, что КНР, как наш основной поставщик, перестает быть источником относительно доступных микроэлементов и составных концентратов для комбикорма», — рассуждает Давлеев.



По его словам, альтернативой могут стать поставки из Европы, но «их товар всегда гораздо дороже, чем китайские аналоги». Давлеев считает, что в связи ограничениями Россельхознадзора объемы уже произведенной продукции и запланированные к производству на ближайшее время уже расписаны для клиентов вне России. А для того, чтобы получить к ним доступ, уйдет, во-первых, время на оформление разрешительных документов со стороны государственных служб, во-вторых, размещение в графике производства и поставок у зарубежных поставщиков тоже займет время, как и сама доставка.



«Поэтому в ближайшие месяц-два критическая ситуация будет обостряться. На данный момент трудно представить альтернативы уже существующим ингредиентам, потому что рецептура кормов относительно стандартная, она используется в течение многих лет, на основании долгосрочных контрактов и спецификаций, которые определены поставщиками, поскольку всегда в кормах должен соблюдаться определенный баланс тех или иных веществ», — сказал Давлеев.



Эксперт также добавил, что в последнее время российские производители не могут полностью закрыть потребности внутреннего рынка. «Скорее всего, отрасль это не убьет, но приведет к значительному снижению показателей эффективности производства. Общий выход мяса, скорее всего, снизится, на сколько — пока трудно сказать, потому что мы не знаем реальную ситуацию с наличием или отсутствием определенных ингредиентов в каждой конкретной компании, — рассуждает Давлеев. — Но однозначно понятно, что удержать те параметры производственных показателей, которые сегодня существуют в России, в случае продолжения этой ситуации, не удастся».



По мнению эксперта, это будет дополнительной нагрузкой на рынок, потому что птицеводческая отрасль только начала восстанавливаться. «Очередная волна гриппа птиц, которая идет по Европе и России, может опять же привести к нехватке инкубационного яйца. А новые проблемы являются очень мощным фактором снижения эффективности производства. Снижение пищевой ценности кормов может привести к недобору плановых показателей по объему производства мяса птицы», — заключил Давлеев.

