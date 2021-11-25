Кризис на рынке кормовых добавок носит глобальный характер

В долгосрочной перспективе нужно локализовать производство необходимых компонентов кормов в России Pixabay

Кризис с поставками кормовых добавок носит глобальный характер. Поскольку большинство производств кормовых добавок сосредоточено в Китае, любые изменения внутри страны сказываются на мировых трендах в целом. Об этом рассказал исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк. Накануне «Ведомости» со ссылкой на ряд агрохолдингов сообщили о дефиците кормовых добавок. Ранее об этой проблеме «Агроинвестору» говорил президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, поставщики предупреждают своих клиентов о серьезном увеличении стоимости компонентов или даже об их полном отсутствии. «В частности, уже сегодня почти невозможно купить лизин и ряд других критически важных для животноводческих предприятий компонентов комбикормов», — отмечал он.



«Дефицит и, соответственно, рост цен на кормовые добавки спровоцирован множеством факторов, которые взаимосвязаны. Пандемия, увеличение стоимости морских перевозок и, как следствие, всех остальных способов транспортного перемещения грузов, политика правительства Китая по введению ограничений энергопотребления в преддверии Олимпийских игр в Китае, которая закономерно привела к сокращению объемов производства не только самих кормовых добавок, но и сырья для них, — перечисляет Михнюк. — Есть еще ряд факторов, например дефицит угля, исторически высокая инфляция в Китае и т. д. ». Весь мир столкнулся с дефицитом кормов и кормовых добавок и резким ростом цен на продукты питания.



Причины возникновения дефицита компонентов для производства кормов — сокращение производства в Китае в результате внедрения политики двойного контроля потребления энергии, а также вероятного закрытия заводов по производству кормовых добавок на период проведения Олимпийских игр в Пекине, подтвердил «Агроинвестору» президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев. Кроме того, некоторые поставщики из Европы тоже приостанавливают производство кормовых добавок, знает он.



Многие крупные мировые производители кормов в Евросоюзе не смогли исполнять взятые на себя обязательства и сообщали о задержках, а то и вовсе объявляли о невозможности исполнять свои обязательства, говорит Михнюк. По прогнозам многих аналитиков, ситуация начнет плавно улучшаться в конце первого полугодия 2022 года, после окончания Олимпийских игр в Китае, и к концу второго квартала можно будет наблюдать некоторую стабильность и снижение цен как на кормовые добавки, так и на логистику.



По словам Афанасьева, пока ситуация с компонентами для производства кормов хоть и не трагическая, но тревожная. «Уже сегодня на нашем рынке существует дефицит аминокислот, особенно лизина и метионина, — несколько ведущих поставщиков в России уже сообщили, что склады у них почти пустые», — добавляет он. Другая проблема — существенное повышение цен. В частности, по данным Союза комбикормщиков, метионин за последние 1,5 года подорожал на 40%, витамины выросли в цене еще более существенно.



Группа «Черкизово» в последние два-три месяца отмечает дефицит аминокислот треонин и метионин, а также холин хлорида. Это связано с задержками поставок из Китая: станция Маньчжурия не принимала вагоны в течение всего октября. Для компании это критично, поскольку покупка данных компонентов на локальном рынке стоит в два раза дороже прямого импорта, кроме того, нет достаточных объемов. Группа «Продо» подтверждает, что на российском рынке в дефиците холин хлорид, глютен, треонин, лизин. «Этот вопрос особенно остро встал во втором полугодии. В качестве официальных причин поставщики называют дефицит вагонов в Китае, веерное отключение заводов для улучшения экологической ситуации в ожидании грядущих Олимпийских игр», — говорит представитель пресс-службы компании. Лизин выпускается в России, но в недостаточном объеме, чтобы удовлетворить спрос. Поэтому производители сейчас занимаются активным поиском альтернативных поставщиков добавок, необходимых для производства комбикормов, говорит она.

«В текущих реалиях нам остается только сравнивать цены на кормовые добавки в России, Китае, Евросоюзе и проводить консультации с крупнейшими мировыми производителями и импортерами об увеличении квоты для рынка России», — отмечает Михнюк. По его словам, рынок кормовых добавок в нашей стране не самый дорогой в мире. Так, сейчас цена на лизин у нас составляет $2,75-2,8/кг без НДС, тогда как в ЕС она находится на уровне $4,45-4,8/кг, в США — $4,52-5,51/кг. «Если бы наш рынок был самым дорогим, то он был бы востребован всеми мировыми производителями и, как следствие, предложений было бы предостаточно», — подчеркивает Михнюк. Так, например, ввоз треонина в Россию никак не ограничен, но товара на рынке нет, и цена растет с каждым днем. «Видится достаточно простой и логичный вывод: китайские производители продают его в другие страны, где более высокая цена и более-менее комфортная логистика», — комментирует он.



НКС предлагает ряд краткосрочных мер для смягчения текущей ситуации. В их числе — продолжение консультаций с крупными мировыми производителями и привлечение дополнительных объемов продукции для рынка России, обращения в профильные ведомства Китая с просьбой оказать содействие по получению планов китайской железной дороги на отправки кормовых добавок в приоритетном порядке для ускорения их поставки, а также увеличения пропускной способности пунктов перехода границ, упрощение ветеринарного и фитосанитарного контроля. «Долгосрочные меры — это только локализация производства большинства кормовых добавок в России, без которых кормопроизводство невозможно. Но локализация должна быть направлена на использование современных технологий, чтобы конечная продукция имела еще и высокий экспортный потенциал», — добавляет Михнюк.



Россельхознадзор с 23 ноября по результатам совместной работы с компетентным ведомством Индонезии возобновил действие государственной регистрации кормовых добавок, производимых компанией PT Cheil Jedang Indonesia — крупным поставщиком лизин сульфата и L-лизина моногидрохлорида. Ограничения на поставки продукции были введены по итогам инспекции в 2019 году.



Между тем, российский производитель лизина — «Завод премиксов №1» - в ответ на обращение НКС сообщил, что в условиях повышенного спроса на лизин принимает все зависящие от него меры по обеспечению бесперебойной работы завода и наращиванию объемов производства. В частности, предприятие увеличило выпуск новой формы продукта — концентрата лизина жидкого — и готово увеличить его поставки, говорится в письме компании (копия есть у «Агроинвестора»).

