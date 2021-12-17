Фермеры смогут продавать свою продукцию в торговых сетях на льготных условиях

Пилотный проект позволит создать альтернативный канал сбыта для малых сельхозпроизводителей М. Рябинкина

Малые сельхозпроизводители смогут разместить свои товары в магазинах «Магнит» и «Пятерочка» на льготных условиях. Соответствующий пилотный проект запустила Корпорация МСП. Участие в нем позволит местным сельхозпроизводителям не выполнять условия ритейлеров для поставщиков, сообщила пресс-служба корпорации.



Проект называется «Фермерский островок», он будет запущен 17 декабря в Уфе в одном из магазинов «Магнит» и рассчитан на шесть месяцев. За это время планируется организовать еще более десятка площадок в пяти регионах, где есть сети магазинов «Магнит» и «Пятерочка». До конца 2021 года островки будут открыты в Новосибирской и Омской областях. В 2022 году запланирована реализация проекта в Тюменской, Московской областях и других регионах. В дальнейшем его планируется масштабировать на всю страну.



Формат предназначен для малого бизнеса и работает по модели shop-in-shop. Пилот позволит создать альтернативный канал сбыта для малых сельхозпроизводителей. Предполагается, что торговые точки для фермеров будут работать по модели кооператива.



«Так как речь идет о микробизнесе, то самостоятельно разместить торговую точку в магазине федерального ритейлера им попросту не под силу — продажа нескольких товарных позиций в день не может окупить вложения, — пояснила пресс-служба МСП. — Кооператив же позволит собраться вместе нескольким предпринимателям, объединяя от 10 до 25 фермеров. Они могут организоваться так, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию и представлять покупателям максимально широкий ассортимент продукции».



В отличие от уже существующих подобных торговых точек, площадь которых не превышают 9 кв. м, «Фермерские островки» будут по 20-30 кв. м с широким ассортиментом. «Фактически это магазин в магазине, — рассказывает гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Совместно с федеральной сетью мы подбираем "проходимые" локации с достаточным уровнем среднего чека».



Корпорация МСП в рамках пилота договаривается с сетями об условиях аренды, берет на себя поиск оборудования и создание ритейл-бука, чтобы минимизировать затраты предпринимателей на застройку магазина. В свою очередь региональные власти будут оказывать поддержку фермерам по своим финансовым программам, и помогать в поиске участников для включения в кооператив. Кроме того, участники проекта смогут взять кредит на специальных условиях в МСП Банке.



Исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что одной из проблем сейчас является то, что фермеры не хотят объединяться в кооперативы. «Те, кто объединяется, и так могут выходить в сети, потому что у них есть достаточные объемы производства. Они производят более-менее стандартную продукцию и в соответствии перевозить ее с требованиями торговых сетей, — объяснил он. — А сейчас они просто предлагают объединяться и выходить на полку. Не знаю, пойдут ли на это производители. Потому что слишком много условий: объединиться, договориться между собой, затем им нужно поставить продукцию. Насколько это будет выгодно? Сети не будут покупать дорогой товар. Они ищут крупные партии и достаточно требовательны по ценам».



Глушков отметил, что предлагаемый механизм еще «очень сырой, его нужно прорабатывать». Однако, по его словам, предложение в целом достаточно перспективное. «Если это сократит количество посредников, будет очень хорошо. Кооперативы — это правильный путь. Нужно популяризировать этот механизм и объяснять фермерам, что нужно объединяться. Логично, что будет проще покупать технику, держать общие хранилища, а не строить отдельные, — рассуждает Глушков. — Но проблема в том, что производители выращивают разные овощи, тот же картофель, у одного фермера красный, у другого белый, у третьего — желтый».



При объединении в кооперативы фермерам придется договариваться о производстве одинакового товара, чтобы получилась одна большая партия, продолжает он. Это позволит им выйти на крупных ритейлеров и выгодно продать продукцию. «Здесь самое главное — уходить от посредников, но для этого у фермеров должны быть возможности продать товарную партию и откалибровать свою продукцию: разделить ее на «стандарт» и «нестандарт». Сейчас у фермеров такой возможности нет. Этим занимаются люди, которым фермеры отдают всю маржу. Поэтому путь к кооперативам правильный», — резюмировал Глушков.



6 декабря президент Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в статью 19 ФЗ «"О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и отдельные законодательные акты». Согласно изменениям, фермеры смогут продавать товар на своих участках. Для этого нужно будет установить нестационарный торговый объект или выделить место для реализации продукции в стоящем на земельном участке здании или сооружении. Размещать нестационарные торговые объекты можно только на землях, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям.

По словам одного из основных авторов законопроекта, первого заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, президента Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимира Плотникова, вопрос сбыта сельхозпродукции малыми хозяйствами — один из самых важных.



Он рассказал «Агроинвестору», что в ходе рассмотрения закона депутаты внесли в законопроект ряд поправок, позволяющих аграриям использовать для сбыта помещения в капитальных строениях на земельном участке, а также нестационарные постройки, входящие в имущество крестьянско-фермерского хозяйства, что позволит улучшить условия торговли. «Благодаря принятому закону в продажу будет поступать самая свежая продукция, а производители понесут минимум издержек. В выигрыше окажутся все — и производитель, и покупатель», — приводит слова Плотникова пресс-служба АККОР.

