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Аналитика

Площади сельхозугодий у фермеров выросли в два раза

Также в стране стало больше ЛПХ

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Общее число малых хозяйств сокращается
Pixabay
Общее число малых хозяйств сокращается
Pixabay

Средняя площадь сельхозугодий у фермерских хозяйств в России выросла в два раза, следует из оперативных итогов прошедшей сельскохозяйственной микропереписи, сообщает ТАСС. Также в некоторых регионах стало больше личных подсобных хозяйств (ЛПХ), причем в некоторых рост составил 10%. Заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам отметил, что малые формы хозяйствования динамично развиваются, и, хотя их общее количество сокращается, площадь используемых ими земель растет.

Увеличение числа ЛПХ и развитие малых форм хозяйствования важно с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и снижения рисков роста цен на продукты питания. По словам Лайкама, больше половины всего объема собранного картофеля в России производят ЛПХ. «Любые изменения в этом сегменте влияют на рынок чрезвычайно. Начали снижаться объемы производства картофеля и овощей — пошел рост цен», — пояснил Лайкам.

Замглавы Росстата отметил, что собранные данные позволят правительству выработать соответствующие программы и решения. В частности, стимулировать рост объемов производства в сельхозорганизациях и у фермеров, а также организовать закупку продукции в личных подсобных хозяйствах.

По данным Росстата, в 2020 году выращиванием сельскохозяйственной продукции в стране занимались более 20 млн человек, общий объем произведенной в стране сельхозпродукции составил 6,5 трлн руб., при этом около 1/3 сельхозпродукции было выращено в личных подсобных хозяйствах.


Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников в начале декабря говорил «Агроинвестору», что сейчас наблюдается существенное сокращение площадей под картофелем в ЛПХ. Союз фиксирует, что производство картофеля в хозяйствах населения ежегодно уменьшается примерно на 1 млн т. «Если мы к 2026 году не компенсируем постепенное снижение объемов валового сбора этого сектора, могут появиться определенные трудности», — говорил он.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством говорил, что что Минсельхоз разрабатывает федеральный проект для увеличения производства овощей и картофеля, а также организации инфраструктуры их хранения и продажи. Больше половины овощей и картофеля выращивается в личных подсобных хозяйствах населения, поэтому получить помощь государства с 2022 года смогут и они. Эта мера вводится впервые, отмечал Патрушев. «Поставки будут осуществляться в торговые предприятия. Кроме того, конечно, продукция реализуется на ярмарках и рынках. Также считаем необходимым совместно с Минпромторгом дополнительно проработать вопрос перехода торговых сетей на долгосрочные контракты с производителями овощей и картофеля», — отмечал он.

Екатерина Шокурова 

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