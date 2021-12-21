Российские переработчики подсолнечника резко снизили закупочные цены

Аналитики рекомендуют аграриям продавать запасы Flickr.com

Переработчики подсолнечника на прошлой неделе резко снизили закупочные цены, следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Средняя цена опустилась сразу на 900 руб., до 35,8 тыс. руб. за тонну без НДС. По данным аналитиов, рынок подсолнечника был относительно стабильным в первой половине недели. Однако во второй половине переработчики начали активно снижать цены. Многие понизили цены на 1-2 тыс. руб. за тонну, отдельные покупатели — на 3 тыс. руб./т и более.



Как отмечают аналитики «СовЭкона», цены предложения тоже снизились, но незначительно, так как многие сельхозпроизводители по-прежнему не спешат с продажей нового урожая. Многие рассчитывают на возврат маслозаводов к активным закупкам в недалеком будущем на фоне невысоких запасов. «СовЭкон» ожидает дальнейшего снижения цен на рынке подсолнечника в ближайшее время.



В последние недели аналитики «СовЭкона» рекомендовали владельцами подсолнечника продавать запасы, говоря о высоких рисках падения цен. Россия закончила уборку нового высокого урожая. В начале декабря центр повысил прогноз сбора на 0,2 млн т до рекордных 15,5 млн т, что на 2,2 млн т выше показателя прошлого года. Экспорт подсолнечника фактически запрещен, отмечают аналитики. По их данным, дополнительным фактором активного падения стало снижение экспортных цен на подсолнечное масло в последнее время. На прошлой неделе они уменьшились на $80 до $1295/т FOB.



С 1 сентября в России действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла. Она останется в силе до конца следующего лета. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ($1 тыс./т) и индикативной ценой. Индикативная цена аналогична средней рыночной месячной стоимости, уменьшенной на $50 за тонну.

Представитель аналитической компании «ПроЗерно» прокомментировал «Агроинвестору», что текущие цены действительно довольно низкие. «Рынок сейчас снижается, потому что мировые цены на подсолнечное масло падают. На FOB Черное море они составляют порядка $1300 за тонну. Думаю, показатель опустится еще ниже. При этом пошлина достаточно высокая, и в январе мы увидим ее рост. Это вынуждает маслозаводы снижать закупочные цены», — считает эксперт. По его мнению, оснований для повышения цен на подсолнечник сейчас нет.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что на самом деле заводы сейчас сформировали запасы подсолнечника на январь, на фоне чего произошло снижение цен. Также поводом стало падение мировых цен на подсолнечник. «Заводы могут не торопиться с закупкой. К тому же, аграрии придерживают товар перед Новым годом. Сейчас заводы просто резко сбросили номинальные цены. На самом деле цена для продажи выше, по 35,8 тыс. руб. за тонну никто не везет», — рассказал эксперт. По оценке Рылько, номинальный показатель цены останется на нынешнем уровне примерно до окончания новогодних праздников. Реальная цена, по его оценке, составляет около 36,5 тыс. руб. за тонну.

