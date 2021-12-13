В начале 2022 года цены на подсолнечник могут снизиться

Урожай масличных в этом году побьет рекорд Pixabay

В начале 2022 года рынок подсолнечника может ждать серьезная корректировка или обвал. Об этом руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев сказал в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021». По его словам, в самом негативном для аграриев сценарии тонна маслосемян будет стоить 30 тыс. руб. Снижение цен будет следствием сдерживания поставок сырья, пояснил Мальцев.



«Мы дождались экспортных пошлин на сырье, стимулируя переработку на территории России, в то же время у нас рекордный урожай. Вместе с этим у нас рекордно низкие остатки сырья [на перерабатывающих предприятиях]. Начало года ознаменовалось тем, что крестьяне “сели на подсолнечник” и другие масличные, продают в час по чайной ложке и мы работаем с колес. В результате мы рекордно упали по объемам производства и, соответственно, экспорта», — рассказал он.



Политика сельхозпроизводителей уже в декабре — максимум в январе приведет к рекордной перезагрузке перерабатывающих мощностей — это будет впервые. Такая ситуация приведет к серьезному откату цен. По словам Мальцева, цены на масло в последнее время держались на высоких уровнях из-за сокращения предложения со стороны России и Украины — украинские крестьяне заняли аналогичную позицию в отношении продаж сырья. При этом переработчики перестанут так жестко конкурировать за сырье, как сейчас, в результате чего их маржа сможет вырасти с нескольких процентов до 10 и более процентов, оценил Мальцев. На фоне увеличения предложения масла на рынке со стороны России и Украины, цены на него пойдут вниз.



Урожай масличных в этом году побьет рекорд — 24 млн т, производство масла составит 6,8 млн т, на экспорт уйдет 3,8 млн т. Вывоз подсолнечного масла в сезоне-2021/22, несмотря на не растущие объемы, в стоимостном выражении составит $7 млрд против $5 млрд годом ранее. По словам Мальцева, из-за введения экспортной пошлины российским компаниям пришлось уйти с рынка ряда отдаленных стран, которые работают с длительным временным лагом, например, Индии. Контрактоваться на три-четыре месяца вперед нет возможности, так как пошлина прогнозируется максимум на два месяца вперед, пояснил глава союза.



Однако пошлина — это более оптимальный вариант для сдерживания внутренних цен, так как она позволяет «хоть как-то планировать производство и уйти от убытков переработчикам». «Однако мы, как и другие отрасли, очень надеемся, что в следующем году государство перейдет на адресную поддержку, которая будет решать проблемы малоимущих слоев населения без распределения на всех потребителей», — сказал Мальцев.

