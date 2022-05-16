Сев масличных идет с опережением прошлогодних темпов

Темпы ярового сева превышают прошлогодние на 7,8% Pixabay

Сев масличных агрокультур в этом году идет с опережением прошлогодних темпов. Так, по состоянию на 12 мая, подсолнечник посеян на 4,3 млн га, что на 0,6 млн га больше, чем на эту же дату в 2021-м. Рапс — на 640,8 тыс. га (416,8 тыс. га в 2021-м), соя — на 752,4 тыс. га (473,8 тыс. га), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минсельхоза.



В целом яровой сев проведен на 22,1 млн га, что на 7,8% больше, чем год назад. Зерновые посеяны на 12,6 млн га (11,5 млн га). В частности, пшеница занимает 3,8 млн га (3,7 млн га), кукуруза на зерно — 1,6 млн га (1,5 млн га). Отставание отмечено в севе ячменя и риса — 4,4 млн га против 4,5 млн га и 57,6 тыс. га против 66,7 тыс. га соответственно. Сахарная свекла посеяна на 903 тыс. га (855 тыс. га), лен-долгунец — на 11,4 тыс. га (7,7 тыс. га).



«В целом по стране сев идет с опережением, но есть проблемы с погодой в некоторых регионах Поволжья, где наблюдается отставание в севе масличных из-за постоянных дождей», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он говорит, что эти проблемы пока не критичны, но часть сева пройдет не в оптимальные сроки, что влечет за собой определенные риски.



В этом году, по словам Рылько, площади под подсолнечником будут чуть меньше или сопоставимы с результатами 2021-го, когда агрокультура заняла рекордные 9,7 млн га. Но, скорее всего, площади все же будут ниже, поскольку нет нужды в гигантском пересеве озимой пшеницы. А вот по сое и рапсу в этом году может быть рекорд: ИКАР ожидает, что яровой рапс займет свыше 1,45 млн га (1,4 млн га в прошлом году), соя — 3,2 млн га (3,07 млн га).



Согласно Росстату, по итогам первого квартала 2022 года производство нерафинированного сырого растительного масла (подсолнечное, соевое, рапсовое, льняное, горчичное и др.) в России увеличилось на 4% — до 1,98 млн т с 1,9 млн т за аналогичный период прошлого года. На рафинацию пошло 659 тыс. т масла против 571 тыс. т в 2021-м.

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут отмечает, что сейчас сложно давать какие-либо оценки и прогнозы сева, так как Минсельхоз перестал публиковать оперативную статистику. Однако, по его мнению, площади под подсолнечником в этом году могут оказаться немного ниже, чем в прошлом сезоне. Корбут объясняет сокращение активным регулированием рынка, ресурсными ограничениями и большими запасами маслосемян. «Но все будет определять конъюнктура рынка», — добавляет он. В то же время, говорит Корбут, рост площадей под соей и рапсом связаны с высокими ценами на них.

