Рентабельность в птицеводстве упала

Основной риск для птицеводческих предприятий — снижение покупательской способности населения Pixabay

Рентабельность птицеводства сейчас находится на минимуме за последние несколько лет. Об этом гендиректор Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов рассказал на конференции «Агроинвестора» «Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 году», которая прошла 24 мая в Москве.



В первом квартале прирост производства в отрасли составил 9,4% — это достаточно серьезный показатель, сказал Лахтюхов. Основное промышленное предложение мяса в России сегодня — это свинина и птица, причем как в потребительском секторе, так и в сегменте переработки. В марте, по оценке НСП, предложение мяса птицы составило 409 тыс. т, увеличившись на 35 тыс. т относительно февраля и на 21 тыс. т к аналогичному периоду прошлого года. Одновременно с этим в марте выросло и предложение свинины. «В итоге мы видим колоссальное предложение мяса на рынке», — подчеркнул Лахтюхов.



Он напомнил, что во второй половине прошлого года, когда отмечался временный спад производства, велись дискуссии о возможности регулирования цен на рынке, результатом которых стало принятие решения о беспошлинном ввозе в страну свинины и говядины. Дополнительный объем мяса на рынке негативно сказался на экономике птицеводческих предприятий и снизил инвестиционную привлекательность отрасли. «Он является гнетом для цен. Для конечного потребителя это, конечно, хорошо, но у производителей, которые сейчас работают с минимальной рентабельностью, такая ситуация вызывает серьезные опасения», — рассказал Лахтюхов.



Ситуация усугубляется повышением цен на зерно и сою, которые, по словам главы союза, являются основными статьями затрат птицеводов. «В итоге рентабельность и маржинальность наших птицеводческих компаний сейчас находится на минимальном уровне за последние несколько лет», — подчеркнул он.



Спасение в этой ситуации — наращивание экспорта. «Это надежный механизм регулирования цены. И если бы не дополнительные объемы вывезенной за пределы России продукции, цена на основные виды мяса могла бы быть еще ниже», — отметил Лахтюхов. По данным НСП, в первом квартале объем экспорта продукции птицеводства вырос более чем на 50%, несмотря на все сложности с логистикой. «Российское мясо птицы является самым дешевым в мире и при этом качественным», — пояснил Лахтюхов. В числе покупателей — Китай, Саудовская Аравия, направления Юго-Восточной Азии страны Африки.



В апреле, по предварительным данным НСП, экспорт продукции птицеводства продолжил расти и увеличился относительно аналогичного периода 2021-го на 20%. Однако союз не готов делать оптимистичные прогнозы по экспорту по итогам всего года. «Разорваны выстроенные логистические цепочки, компании переходят на совершенно новые логистические механизмы по экспортным поставкам. Насколько успешно они будут выстроены — увидим в ближайшем будущем», — добавил Лахтюхов.



Сейчас основной риск для птицеводческих предприятий — это снижение покупательской способности населения. «У нас растут объемы производства, а надежды на майские праздники и хорошую погоду, к сожалению не оправдались. Такого ажиотажного спроса, какой наблюдался на мясо в аналогичный период в предыдущие годы, у нас не было. Надеемся, что июнь в какие-то мере отыграет, но пока остатки на складах у птицеводов только растут», — поделился Лахтюхов.



Предприятия птицеводческого сектора за короткое время нарастили производство не только товарной продукции, но и инкубационного яйца. Некоторые отраслевые аналитики в предыдущие годы опасались его дефицита, однако, по словам Лахтюхова, благодаря мерам господдержки, по итогам 2021 года доля инкубационного яйца собственного производства составила 84%, тогда как в 2020-м соотношение импортного и собственного инкубационного яйца было на уровне 20% к 80% соответственно. В этом году в стране продолжается увеличение производства инкубационного яйца, добавил Лахтюхов.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале . Подписывайтесь!

