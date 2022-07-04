Экспорт свинины снизился почти на четверть

Основным приоритетом по-прежнему является открытие для российской свинины рынка Китая flickr.com

В первом полугодии российские производители поставили на экспорт 81,6 тыс. т свинины — на 24,1 тыс. т, или 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в ходе годового собрания Национального союза свиноводов (НСС) рассказал гендиректор союза Юрий Ковалев. Сокращение отгрузок за рубеж в этом году может усилить перенасыщение внутреннего рынка, предупредил он, оценив, что по итогам года вывоз может уменьшиться на 50 тыс. т — более 1% потребления. «В условиях перенасыщенных рынков каждый такой процент имеет огромное негативное значение для внутренней ценовой конъюнктуры», — подчеркнул Ковалев.



В том числе экспорт во Вьетнам в январе-июне 2022 года сократился на 57% до 23,4 тыс. т. По итогам аналогичного периода 2021-го страна была крупнейшим покупателем российской свинины (54,5 тыс. т), следует из презентации НСС. Снижение обусловлено восстановлением внутреннего производства во Вьетнаме и относительно высокими ценами на российском рынке. Также продолжали сказываться логистические проблемы, связанные с COVID-19, которые за последние месяцы усилились из-за дефицита контейнеров. Кроме того, на поставки влияет резко укрепившийся курс рубля, что делает отгрузки на экспорт убыточными, пояснил Ковалев.



Тем не менее, глава НСС назвал развитие экспортных каналов продаж одной из неизбежных тенденций отрасли. «Здесь важно все: изучение целевых рынков, кадры, инвестирование в мощности по заморозке и хранению и многое другое», — сказал Ковалев. При этом он подчеркнул, что без освоения экспортных рынков Юго-Восточной Азии развитие отрасли не только неправильно, затруднительно и рискованно, но и стратегически недальновидно. «Именно поэтому мы, как отрасль, поставили перед собой крайне амбициозную, но вполне реалистичную цель — в течение 5-10 следующих лет войти в топ-5 мировых экспортеров свинины», — напомнил Ковалев.



Основным приоритетом по-прежнему является открытие для российской свинины рынка Китая. «От этого сейчас зависит дальнейшее поступательное развитие российского свиноводства, учитывая главный вызов, связанный с риском перенасыщения нашего внутреннего рынка с одной стороны, и с другой — огромные перспективы для отрасли, учитывая географические, геополитические и другие факторы», — отметил Ковалев. По его словам, Россия входит в топ-5 мировых производителей свинины, и при этом единственная из лидеров не имеет доступа на китайский рынок. В прошлом году Китай закупил 3,5 млн т продукции свиноводства, Россия могла бы поставлять в страну до 250-300 тыс. т: около 10% китайского импорта в перспективе ближайших трех лет, оценивает НСС.



В декабре прошлого года Китай разрешил Франции поставки свинины даже в случае вспышки африканской чумы свиней (АЧС) — из незатронутых заболеванием регионов. Это исторический прецендент, впервые Китай признал регионализацию целой страны по АЧС, подчеркнул Ковалев. «Не хочу предаваться особым иллюзиям по поводу того, что и нам удастся быстро достичь с Китаем соглашения о регионализации по АЧС, но то, что это теперь стало более реалистичным — неоспоримый факт», — сказал глава союза.



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