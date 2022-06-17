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«Агроэко» вложит 25,5 млрд рублей в новые проекты в Воронежской и Тульской областях

Агрохолдинг продолжит увеличивать производство свинины

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Сейчас в структуру «Агроэко» в Воронежской и Тульской областях входят 43 свинокомплекса
Д. Абрамов
Сейчас в структуру «Агроэко» в Воронежской и Тульской областях входят 43 свинокомплекса
Д. Абрамов

Воронежская группа компаний «Агроэко» в ходе Петербургского международного экономического форума подписала соглашения с правительствами Воронежской и Тульской областей — в этих регионах компания планирует построить новые производственные площадки.

В Воронежской области агрохолдинг начинает создание шестой очереди производства: компания намерена построить семь свинокомплексов и комбикормовый завод. Инвестиции оцениваются в 21 млрд руб. В Тульской области предполагается строительство «не менее трех» комплексов. Пресс-служба правительства Тульской области сообщила, что «Агроэко» вложит в этот проект порядка 4,5 млрд руб. Реализовать его планируется к 2030 году.

Сейчас в структуру «Агроэко» в Воронежской и Тульской областях входят 43 свинокомплекса, три комбикормовых завода, молочные фермы и собственная сеть магазинов. Компания также проводит селекционную работу. В 2021 году группа произвела около 274 тыс. т свинины в живом весе и 1 млн т комбикормов. Кроме того, группа занимается растениеводством для обеспечения сырьем комбикормовых площадок. 

В сентябре 2021 года в Воронежской области на мясоперерабатывающем заводе компании состоялся технический запуск линии убоя. Запуск завода позволил обеспечить глубокую переработку продукции «от поля до прилавка» и дал возможность экспорта продукции. Предприятие стало второй бойней в стране по объему переработки, его максимальная мощность составит 3,8 млн свиней в год. Мощность линии убоя — 600 свиней в час. Инвестиции в проект превысили 13 млрд руб. Выход на полную загрузку запланирован на 2024 год.

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Екатерина Шокурова 

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