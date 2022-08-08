Минсельхоз планирует создать национального дистрибьютора продовольствия

Перспективными регионами на фоне санкций названы Азия, Ближний Восток и Африка НМТП

Подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» объявил тендер на создание концепции национального дистрибьютора продукции АПК, следует из данных на портале госзакупок. Цель инициативы — выход поставщиков на новые рынки и рост поставок на целевых рынках. Перспективными регионами на фоне санкций названы Азия, Ближний Восток и Африка.



Разработчик концепции должен будет провести не менее 20 интервью среди отечественных производителей АПК. После этого ему придется проанализировать модели работы экспортных поставок продовольствия и создать свою. По итогам исследования аналитики создадут «практико-ориентированную "дорожную карту"» по развитию национального дистрибьютора. Стартовая цена контракта определена в 24 млн руб.



Созданный дистрибьютор получит доступ к логистике и хранению товаров, уточнили в «Агроэкспорте» РБК. Организация может помочь российским компаниям в поиске партнеров за рубежом, доставке грузов, таможенной очистке и других процедурах. При этом многие услуги будут платными, но часть затрат сможет компенсировать государство.



Несырьевой экспорт с 2015 года уже поддерживает в России специальный государственный институт — Российский экспортный центр (РЭЦ). Новая концепция не будет дублировать уже существующие меры поддержки, акцентирует «Агроэкспорт». При этом в РЭЦ добавили, что поучаствуют в разработке проекта, пишет РБК.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, инициатива Минсельхоза довольно интересная. «Если исполнитель этого исследования гарантирует эффективных поставщиков или покупателей — это большой плюс. Особенно если они действительно проанализируют дружественные страны и их агрокомпании и проверят их эффективность», — сказал эксперт.



При этом он подчеркнул, что даже если эта идея окажется провальной — это не страшно. «Это рискованные вложения, но они необходимы. Так появляется возможность найти компаньонов по всем направлениям АПК в России. Поиск эффективных партнеров всегда поощряется», — заключил Остапкович.



Все будет определяться тем, что заложат в предложения, которые будут разработаны, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Если они планируют создать государственного экспортного монополиста, который заберет на себя все поставки, то через три-четыре года все будет далеко не так хорошо, как кажется сейчас, — сказал он «Агроинвестору». — Но вопрос продвижения и дистрибуции очень важен для относительно небольших предприятий, так как создать свою службу экспортных поставок небольшие игроки рынка не смогут вообще, они все равно выходят на посредника».



Корбут считает, что ниша для создание национального дистрибьютора продовольствия есть. «Но вопрос в том, чтобы не было соблазна простых решений. Условно, у нас хорошо экспортируется зерно и масло, в результате экспортеры начнут сотрудничать с этим дистрибьютором, и получится монополизм, что приведет к снижению эффективности. А вот создание дистрибьютора для небольших предприятий можно только приветствовать», — считает он.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском дне поля в Калининградской области сказал, что в этом году экспорт продукции АПК из России может достигнуть $40 млрд, тогда как в 2021-м на внешние рынки было поставлено сельхозсырья и продовольствия на $37,1 млрд руб. По его словам, в этом году отмечается рост поставок почти по всем направлениям.





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