разделы

реклама

журналы

Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Рынки

«Асконд»: в России пока нет перспектив роста потребления кондитерских изделий

Внутренний рынок предельно близок к насыщению

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Из-за снижения доходов спрос может сместиться в более дешевый ценовой сегмент
Pixabay
Из-за снижения доходов спрос может сместиться в более дешевый ценовой сегмент
Pixabay

В России пока нет перспектив роста потребления кондитерских изделий, так как внутренний рынок нашей страны предельно близок к насыщению, а для тех компаний, которые хотят расти, единственным вариантом является выход на внешние рынки. Об этом изданию OleoScope сообщили в Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд». 

В прошлом году, по данным OleoScope, в России выпустили почти 4 млн т кондитерских изделий (+5% к 2020 году). За первое полугодие 2022-го производство составило 2 млн т — на 2% меньше, чем в январе-июле 2021 года (2,1 млн т). В структуре производства в 2021 году половина объема приходится на мучные кондитерские изделия — почти 2 млн т. За первое полугодие 2022-го объем их выпуска составил 1,1 млн т. Доля шоколада и шоколадных кондитерских изделий в 2021 году составляла примерно 32% — это 1,26 млн т (616 тыс. т за полгода 2022-го). Оставшиеся менее 20% это сахаристые кондитерские изделия — их в 2021 году выпустили порядка 737 тыс. т (361 тыс. т в январе-июле 2022 года).

При этом, по данным OleoScope, российские сладости пользуются спросом за рубежом: прежде всего в ЕАЭС и СНГ, но компании-производители кондитерских изделий активно ищут выходы на рынки стран Азии и Ближнего Востока. По итогам 2021 года предприятия отрасли экспортировали почти 770 тыс. т продукции, что на 13% больше, чем в 2020-м. В денежном выражении объем вывоза кондитерской продукции составил около $1,5 млрд, что выводит эту категорию на четвертое место по объемам отгрузок после зерна, масложировой и рыбной продукции.

Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина говорит, что сейчас на кондитерском рынке наблюдается два главных тренда. Первый — «заесть стресс» - он ведет к росту потребления сладких и мучных изделий, особенно из недорогого ассортимента. «Рост потребления будет продолжаться, просто из-за снижения доходов спрос сместится в более дешевый ценовой сегмент, что будет толкать цены вниз», — считает эксперт. На данный момент, по ее мнению, для потребителя важна, прежде всего, низкая цена, и только затем качество и натуральный состав продукта. 

Второй тренд в том, что многие эксперты сейчас предсказывают рост цен на кондитерские изделия уже этой зимой. Однако, по мнению Корягиной, в этом году будет снижение цен на кондитерские изделия. «Это обусловлено импортозамещеним сырья и оборудования. Мы наблюдали подорожание кондитерки в марте-апреле 2022 года из-за нарушения логистических цепочек в поставках сырья. Поставщики сырья поднимали цены почти ежедневно. Однако жиры и шоколад, которые ранее закупались в Европе, быстро заменили отечественные производители». — прокомментировала она «Агроинвестору».

По ее словам, сейчас более 70% сырья в отрасли — российского и белорусского производства. Еще в прошлом году эта доля составляла не более 30%. Стабильность рубля и его низкий курс позволяют закупать импортное сырье по привлекательным ценам, подчеркнула Корягина. «Уход с российского рынка ряда западных производителей позволяет нашим компаниям нарастить объемы продаж, что также влечет за собой падение цены. За счет этого в некоторых сегментах объемы продаж российских производителей выросли на 30%», — рассказала она.

Директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору, что производственные мощности российских предприятий позволяют заместить импортное сырье для кондитерских изделий. «Только у “Эфко” сегодня в ассортименте около 150 видов различных жиров. Стоимость отечественных жиров ниже импортных как минимум за счет экономии на логистике», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что поставщики не отмечают значительного роста спроса на кондитерские изделия, хотя, по данным аналитиков, ситуация по кондитерским изделиям лучше, чем в других продовольственных категориях. По данным Вострикова, кондитерские изделия показывают рост продаж на 9% по сравнению с прошлым годом, это одна из категорий, в которой ассортимент расширяется, а не сокращается.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Екатерина Шокурова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

Подать заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022
Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания

«Агроинвестор»

Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания
Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок

«Агроинвестор»

Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022
Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?

«Агротехника и технологии»

Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?