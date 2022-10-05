«Асконд»: в России пока нет перспектив роста потребления кондитерских изделий

Из-за снижения доходов спрос может сместиться в более дешевый ценовой сегмент Pixabay

В России пока нет перспектив роста потребления кондитерских изделий, так как внутренний рынок нашей страны предельно близок к насыщению, а для тех компаний, которые хотят расти, единственным вариантом является выход на внешние рынки. Об этом изданию OleoScope сообщили в Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд».



В прошлом году, по данным OleoScope, в России выпустили почти 4 млн т кондитерских изделий (+5% к 2020 году). За первое полугодие 2022-го производство составило 2 млн т — на 2% меньше, чем в январе-июле 2021 года (2,1 млн т). В структуре производства в 2021 году половина объема приходится на мучные кондитерские изделия — почти 2 млн т. За первое полугодие 2022-го объем их выпуска составил 1,1 млн т. Доля шоколада и шоколадных кондитерских изделий в 2021 году составляла примерно 32% — это 1,26 млн т (616 тыс. т за полгода 2022-го). Оставшиеся менее 20% это сахаристые кондитерские изделия — их в 2021 году выпустили порядка 737 тыс. т (361 тыс. т в январе-июле 2022 года).



При этом, по данным OleoScope, российские сладости пользуются спросом за рубежом: прежде всего в ЕАЭС и СНГ, но компании-производители кондитерских изделий активно ищут выходы на рынки стран Азии и Ближнего Востока. По итогам 2021 года предприятия отрасли экспортировали почти 770 тыс. т продукции, что на 13% больше, чем в 2020-м. В денежном выражении объем вывоза кондитерской продукции составил около $1,5 млрд, что выводит эту категорию на четвертое место по объемам отгрузок после зерна, масложировой и рыбной продукции.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина говорит, что сейчас на кондитерском рынке наблюдается два главных тренда. Первый — «заесть стресс» - он ведет к росту потребления сладких и мучных изделий, особенно из недорогого ассортимента. «Рост потребления будет продолжаться, просто из-за снижения доходов спрос сместится в более дешевый ценовой сегмент, что будет толкать цены вниз», — считает эксперт. На данный момент, по ее мнению, для потребителя важна, прежде всего, низкая цена, и только затем качество и натуральный состав продукта.



Второй тренд в том, что многие эксперты сейчас предсказывают рост цен на кондитерские изделия уже этой зимой. Однако, по мнению Корягиной, в этом году будет снижение цен на кондитерские изделия. «Это обусловлено импортозамещеним сырья и оборудования. Мы наблюдали подорожание кондитерки в марте-апреле 2022 года из-за нарушения логистических цепочек в поставках сырья. Поставщики сырья поднимали цены почти ежедневно. Однако жиры и шоколад, которые ранее закупались в Европе, быстро заменили отечественные производители». — прокомментировала она «Агроинвестору».



По ее словам, сейчас более 70% сырья в отрасли — российского и белорусского производства. Еще в прошлом году эта доля составляла не более 30%. Стабильность рубля и его низкий курс позволяют закупать импортное сырье по привлекательным ценам, подчеркнула Корягина. «Уход с российского рынка ряда западных производителей позволяет нашим компаниям нарастить объемы продаж, что также влечет за собой падение цены. За счет этого в некоторых сегментах объемы продаж российских производителей выросли на 30%», — рассказала она.



Директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору, что производственные мощности российских предприятий позволяют заместить импортное сырье для кондитерских изделий. «Только у “Эфко” сегодня в ассортименте около 150 видов различных жиров. Стоимость отечественных жиров ниже импортных как минимум за счет экономии на логистике», — сказал эксперт.



Он подчеркнул, что поставщики не отмечают значительного роста спроса на кондитерские изделия, хотя, по данным аналитиков, ситуация по кондитерским изделиям лучше, чем в других продовольственных категориях. По данным Вострикова, кондитерские изделия показывают рост продаж на 9% по сравнению с прошлым годом, это одна из категорий, в которой ассортимент расширяется, а не сокращается.



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