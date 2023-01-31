Россия опередила США по производству филе минтая

Общий мировой рынок филе минтая оценивается более чем в 400 тысяч тонн fish.gov.ru

В 2022 году российские рыбопромышленники увеличили производство филе минтая на 16,8% до 139 тыс. т, следует из данных Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), на которые ссылается Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Это позволило России впервые с 2000 годов обогнать главного конкурента — США, где объем производства филе минтая в 2022 году сократился на 1,5% до 138 тыс. т, отмечает президент АДМ Алексей Буглак.



С 2015 года объем производства в России вырос в 3,5 раза с 40 тыс. т, а в США снизился на 21,6% со 176 тыс. т, говорится в исследовании ассоциации. По данным National Fisheries Institute, общий объем мировой добычи минтая по итогам 2022 года составил 3,5 млн т, из них российскими рыбаками было выловлено 1,82 млн т, американскими — 1,25 млн т.



Нарастить производство в России удалось за счет модернизации и переоборудованию флота, считает Буглак. Также производство филе минтая увеличивается благодаря строительству объектов прибрежной переработки. При этом рыбопромышленникам США не удалось нарастить производство рыбы из-за снижения вылова, продолжает президент АДМ, слова которого приводятся в сообщении.



По мнению президента ВАРПЭ Германа Зверева, еще одной причиной роста производства филе минтая стал кризис сбыта этой рыбы в Китай. Он отметил, что в 2020 году российские рыбопромышленники поставили туда 581 тыс. т минтая. Однако после введения антиковидных мер и закрытия портов в 2021 году прямые поставки сократились до 188 тыс. т. На этом фоне российские компании были вынуждены менять свои производственные стратегии, логистику и искать новые рынки, что привело к снижению производства мороженного минтая и росту выпуска филе и фарша, считает Зверев. Несмотря на это, по итогам 10 месяцев 2022 года экспорт российского минтая в Китай почти достиг доковидного уровня — 483,3 тыс. т.



Общий мировой рынок филе минтая оценивается более чем в 400 тыс. т, продолжает Зверев, слова которого приводит ВАРПЭ. Он отметил, что до 2021 года основная доля экспорта приходилась на Китай, который импортировал мороженную рыбу, перерабатывал ее в филе и поставлял в другие страны. Снижение производства мороженого минтая российскими рыбаками и их переориентация на филе привела к падению доли китайского филе минтая на мировом рынке. По данным АДМ, в 2021 году в Китае произвели 165 тыс. т.



Кроме того, в России растет выпуск другой продукции глубокой переработки минтая. Так, производство фарша в 2022 году увеличилось на 55% до 28 тыс. т, сурими — в семь раз до 16,7 тыс. т. Общий объем продукции из минтая с высокой добавленной стоимостью морского производства превысил 170 тыс. т, что на 38% превышает показатель предыдущего года.



Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев отметил, что в США на глубокую переработку приходится до 90% объемов добычи минтая. У российских рыбопромышленников этот показатель составляет около 30%. Серьезных изменений, по его мнению, стоит ожидать в 2023—2026 годах, когда будет введена большая часть судов-процессоров, строящихся в том числе по первому этапу программы инвестиционных квот.



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