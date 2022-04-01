Переработчики рыбы просят ограничить ее экспорт

В среднем жители России потребляют около 3,2 млн тонн рыбы в год Pixabay

Рыбный союз (объединяет переработчиков) предлагает правительству ограничить экспорт рыбы. Речь идет прежде всего о наиболее востребованных и доступных видах: сельди, скумбрии, минтае, горбуше, треске. Будет ли ограничение вводиться через квоту или пошлину — выберет регулятор. Основная задача инициативы — не допустить снижения предложения рыбы на внутреннем рынке и, как следствие, резкого роста цен, чтобы ее потребление в России было на уровне прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы союза.



Росрыболовство считает оптимальным вариантом для стабилизации цен механизм саморегулирования и диалога между добытчиками, производителями продукции и торговыми сетями без применения административных рычагов. Одной из основных задач, стоящих перед агентством, сейчас является обеспечение внутренних потребностей страны качественной рыбной продукцией, сказал «Агроинвестору» представитель объединенной пресс-службы Росрыболовства. В среднем жители России потребляют около 3,2 млн т рыбы в год. Поскольку объемы импорта некоторых видов рыбной продукции сократились в связи с введенными санкциями, Росрыболовство в еженедельном режиме отслеживает объемы поставляемой рыбной продукции как внутри страны, так и на экспорт.



С учетом положительных показателей по выловам водных биоресурсов — с начала 2022 года добыто более 1,2 млн т, что на 2,4% большей показателя аналогичного периода 2021-го — внутренний рынок полностью обеспечен широкой ассортиментной линейкой рыбной продукции. «Безусловно, приоритетным направлением поставок является именно внутренний рынок, — говорит представитель Росрыболовства. — При этом если будут появляться излишки продукции, то их необходимо реализовывать на экспорт, наращивая приток валютной выручки, и необходимости в квотировании поставок нет».



Своим предложением Рыбный союз фактически предлагает субсидировать предприятия, которые традиционно работали на импортном сырье, за счет российских рыбопромышленников, сказал «Коммерсанту» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. При этом инициатива не гарантирует снижения цен на внутреннем рынке, которые в основном формируются дистрибуторами, переработкой и розницей, считает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.



По данным центра «Агроэкспорт», в 2021 году экспорт рыбы и морепродуктов из России составил 2,1 млн т в натуральном выражении (-8,2% от 2020-го) и $6,7 млрд в денежном (+25%). Драйвером роста стали ракообразные, вывоз которых увеличился на 59% до $2,7 млрд, а также рыбное филе (+43% до $729 млн). Поставки за рубеж мороженой рыбы увеличились на 3,9% до $3 млрд, готовой и консервированной рыбы и икры — на 23% до $92 млн, сушеной, соленой и копченой рыбы — на 54% до $34 млн. Крупнейшим импортером в прошлом году стала Республика Корея (+35% до $2,2), на второе место вышли Нидерланды (+72% до $1,5 млрд). Китай, занимавший в 2020 году второе место, уменьшил ввоз на 31% до $1,1 млрд и опустился на третью позицию.

