Торговым сетям запретят штрафовать поставщиков за срыв заказов

Во время пандемии торговые сети и их партнеры уже договаривались о моратории на штрафы А. Гордеев

Торговым сетям запретят штрафовать производителей за срыв заказов. Соответствующие поправки в закон о торговле готова внести Федеральная антимонопольная служба, чтобы поддержать поставщиков продуктов. Об этом Минсельхоз упомянул в своем письме в Госдуму, его сформировали после правительственного часа с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, пишут «Известия».



Эта норма должна касаться лишь тех случаев, когда предварительно дата исполнения обязательств не согласовывалась. Во время пандемии торговые сети и их партнеры уже договаривались о моратории на штрафы, его поддержали лишь самые крупные игроки. Однако обстоятельства 2022 года не уступают по значимости коронавирусным ограничениям.



Весной 2022 года депутат Сергей Лисовский писал в Минпромторг, что ритейлеры штрафуют поставщиков на 20%, 50%, а иногда и на 100% стоимости продуктов (например, в случае промоакций или скидочных кампаний). Сейчас ситуация не лучше — взыскания могут достигать десятков миллионов рублей, а зачастую и нескольких процентов от выручки, сказал «Известиям» один из источников среди поставщиков.



Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору», что поддерживает законодательное закрепление обязательности исполнения только подтвержденного поставщиком заказа, поступившего от ритейлера, и недопустимость выставления неустоек, если нет акцепта на доставку партии товара. По его мнению, это поможет ввести долгосрочное планирование поставок, рекомендованное решением комиссии по соблюдению кодекса добросовестных правил в торговле.



Кроме того, это дисциплинирует рынок и снимет риски резких колебаний объема заказов от сетей, выставления огромных штрафов за невыполнение поставщиками этих заказов. «Для некоторых сетей такое размещение внеплановых заказов и выставление штрафов за их неисполнение стало дополнительным источником заработка», — говорит Востриков.



Практика отсутствия в договоре возможности согласования поставщиком количества и других параметров и подтверждения заказа признана недобросовестной комиссией по КДП еще в 2018 году, напомнил эксперт. Сегодня, по его словам, проблема стала особенно актуальной. «Экономический кризис не позволяет поставщикам направлять оборотные средства, столь необходимые для бесперебойного выпуска продукции, на оплату неразумных и по сути незаконных штрафов», — подчеркнул он.



Сейчас поставщик обязан поставлять любой запрошенный сетью объем товара (даже если речь идет о годовом объеме) независимо от того, подтвердил он полученный от сети заказ или нет. В противном случае поставщику грозит штраф. «Это приводит к злоупотреблениям со стороны сетей, которые используют данную практику исключительно в качестве получения дополнительной прибыли за счет штрафных санкций от производителей или как инструмент навязывания невыгодных пунктов договора», — отметил Востриков.



По его словам, фактически это приводит к разорению пищевых предприятий, из-за отсутствия предсказуемости финансовых результатов по контракту. Эксперт считает, что в среднесрочной перспективе это приведет к сокращению ассортимента на полке, снижению конкуренции, монополизации и неизбежному росту цен. «По некоторым сетям штрафы больше, чем средняя рентабельность в пищевой промышленности, поэтому возникают риски банкротства производителей при работе с розничными сетями», — сказал Востриков.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев считает, что мораторий на штрафы как временный инструмент в условиях риска нарушения непрерывности поставок ряда товаров действительно оказал поддержку поставщикам. Более того, ряд сетей — членов АКОРТ добровольно продлевали сроки его действия в 2022 году. При этом он считает, что регуляторное закрепление моратория на постоянной основе приведет к дисбалансу рынка, как на стороне розничного звена, так и в системе поставок. Опыт моратория на штрафы для поставщиков в период пандемии и весной 2022 года привел к существенному снижению уровня сервиса поставщиков (service level) — до 60% в крупных сетях.



По словам Караваева, механизм штрафных санкций за срыв договорных обязательств носит важный дисциплинирующий характер — он позволяет обеспечить своевременное выполнение обязательств по поставкам в необходимом для потребителей объеме. «Крупнейшие торговые сети всегда рассматривают отдельные объективные случаи невозможности исполнения части обязательств со стороны добросовестных поставщиков, не применяя штрафные санкции и неустойки, — сказал он. — В таких случаях добросовестные поставщики должны прилагать все усилия для минимизации рисков и последствий, а сети — для объективного рассмотрения предоставленных поставщиками документов и информации, свидетельствующих о невозможности частичного выполнения заказа».



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