Поставщики продовольствия просят смягчить требования к остаточному сроку годности

Высокие пороговые значения остаточного срока годности ведут к утилизации большого объема непросроченного продовольствия Pixabay

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» попросила главу Минпромторга Дениса Мантурова рекомендовать федеральным продовольственным торговым сетям снизить пороговое значение требования к остаточному сроку годности для товаров длительного хранения (от года и более) до 45% от их общего срока годности. Для продовольственных товаров со сроком годности до 12 месяцев предлагается установить порог остаточного срока годности в 50%. Копия обращения ассоциации есть в распоряжении «Агроинвестора».



Сейчас договоры поставки продовольствия ведущих федеральных ритейлеров содержат достаточно строгие требования к остаточному сроку годности товаров, говорится в письме. Так, для товаров, которые могут храниться до одного до трех лет, медианное требование остаточного срока годности находится на уровне 60-65% от общего срока годности. Например, если продукт может храниться 730 суток, то большинство ритейлеров не возьмут его на реализацию, начиная с 439 дня до окончания срока годности, хотя он еще более года не станет просроченным. При этом средний срок реализации таких продуктов ритейлерами, по данным «Руспродсоюза», составляет около 50 дней. Единственным исключением является торговая сеть X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик»), где для товаров длительного срока хранения предусмотрен остаточный срок годности на уровне 45%, отмечает в письме «Руспродсоюза».



Высокие пороговые значения остаточного срока годности не способствуют формированию производителями и поставщиками складских запасов продукции в качестве превентивной меры, а также ведут к утилизации большого объема продовольствия, обращает внимание ассоциация. По ее информации, сейчас имеет место «практика хаотичного всплеска заказов» со стороны ритейлеров, при этом имеющийся запас продукции может не соответствовать их требованиям по остаточному сроку годности. «Таким образом, поставщики, с одной стороны, не могут выполнить заказ в полной мере и получают штрафные санкции за непоставку, с другой стороны — вынуждены утилизировать продтовары <…>, так как невозможно найти альтернативу федеральным каналам сбыта и перенаправить поставки складских запасов», — говорится в обращении «Руспродсоюза». В сегодняшней ситуации это неприемлемо, подчеркивает ассоциация.



Статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов ранее уточнял, что предложение ведомства не штрафовать поставщиков торговых сетей за несвоевременное или неполное выполнение заказов носит рекомендательный характер, закреплять его нормативно не планируется. Зампредправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов тогда говорил «Агроинвестору», что весной после того, как Минпромторг дал письменные рекомендаций о моратории на штрафы, сети публично обещали, что не будут штрафовать поставщиков. «Тем не менее, некоторые из них не только не сдержали свои обещания, но и выставили штрафы за самые критичные и напряженные для всей страны периоды нагрузок (март — апрель 2022)», — отметил он.



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