МИД: «зерновая сделка» продлена на 60 дней

Расширение «зерновой сделки» пока не удается согласовать М. Стулов

«Зерновую сделку» продлили на 60 дней, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает РИА «Новости». «Наш заместитель министра [иностранных дел] Сергей Вершинин вчера сделал заявление, что действительно сделка продлена», — сказал он. Грушко отметил, что стороны вновь подтвердили пакетный характер документа с условием, чтобы были выполнены все обещания, данные России по снятию прямых и косвенных санкций для поставки сельскохозяйственной продукции на глобальные рынки. При этом дипломат подчеркнул, что Москву не устраивает темп работы ООН в этом направлении. Грушко также уточнил, что формально переговоры по сделке еще продолжаются.



Накануне по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сказал, что Россия не возражает против продления Черноморской зерновой инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней. Как пишет ТАСС, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.



При этом источник ТАСС, знакомый с деталями переговоров вокруг соглашения, сообщил, что расширение «зерновой сделки» пока не удается согласовать: Россия и Украина настаивают на разных вариантах. По его словам, Украина заинтересована в увеличении числа портов, из которых осуществляется экспорт сельскохозяйственной продукции, а Россия добивается переподключения Россельхозбанка к SWIFT.



Между тем, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков написал в Twitter, что продление «черноморской инициативы» на 60 дней противоречит соглашению, которое предполагает продление как минимум на 120 дней. Срок действия предыдущего договора истекал 18 ноября 2022 года, и тогда он был продлен на 120 дней: при отсутствии возражений какой-либо из сторон подразумевалось автоматическое продление на такой срок. МИД РФ тогда заявил, что «таких возражений не поступило», также отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию соглашения без каких-либо изменений по срокам и охвату.



По информации ТАСС, который ссылается на свой источник, «зерновая сделка» не предусматривает специальных механизмов продления, она продолжит действие в нынешнем формате после 18 марта, если кто-либо из участников не выступит против. С этой точки зрения не имеет значения, насколько продлевается сделка — на 60 или на 120 дней. «Если сделка будет продлена на 60 дней, то она продолжит действовать после 18 марта, а через 60 дней одна из сторон может поднять вопрос о ее прекращении», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что пока ни одна из сторон соглашения не заявила о выходе из него. При этом российские власти неоднократно обращали внимание на то, что часть сделки, которая касается вывоза российской сельхозпродукции и минеральных удобрений фактически не выполняется, и поставки по-прежнему блокируются. ООН регулярно заверяет, что работает над снятием ограничений.



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