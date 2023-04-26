Новая модель РОП может заработать с 2024 года

Изменения нужны для достижения цели по снижению захоронения отходов в два раза Корпорация Экополис

Законопроект о расширенной ответственности производителя (РОП) внесен на рассмотрение в Госдуму, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новые правила, в случае принятия, вступят в силу 1 января 2024 года. По словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, которые приводит ТАСС, документ предусматривает перенос ответственности с производителей товаров на производителей упаковки, введение коэффициентов экологичности и увеличение норматива утилизации упаковки до 100%, создание реестров товаропроизводителей и проверенных утилизаторов, исключение ассоциаций из исполнителей РОП, введение обеспечительных мер для импортеров и многое другое.



Буцаев называет законопроект важнейшим для отрасли по обращению с отходами. Документ предполагает совершенствование системы РОП для достижения национальной цели по снижению захоронения отходов в два раза, а также меры для перехода к экономике замкнутого цикла. «Механизм РОП (средства экологического сбора) является гарантией возврата финансовых средств, вложенных в создание объектов утилизации отходов. При существующем администрировании сумма поступающего экосбора составляет 5,1 млрд руб. в год, на эти деньги невозможно построить 17,6 млн т мощностей, требуемых для выполнения показателя в рамках федпроекта "Экономика замкнутого цикла" к 2030 году. РЭО поддерживает доработанный проект, и мы рассчитываем на запуск новой модели РОП с 1 января 2024 года», — сказал Буцаев.



Благодаря тому, что законопроект предусматривает перенос ответственности по РОП с производителей товаров на производителей упаковки существенно уменьшится количество субъектов регулирования — с 4 млн до 58,5 тыс. организаций, что позволит упростить контроль и регулирование субъектов РОП. Кроме того, нормативы утилизации будут расти поэтапно до 100%. В 2015 году при внедрении системы РОП нормативы утилизации не были установлены по причине необходимости адаптации бизнеса к новым экономическим условиям.



Норматив утилизации — «понижающий» коэффициент ответственности производителя. Сейчас средний норматив на товары составляет 23%, на упаковку — 27%. Также будет установлена дифференциация ставок экосбора в зависимости от сложности извлечения и переработки отдельных видов товаров и упаковки, для чего будет введена методика расчета ставок экосбора с соответствующими коэффициентами «экологичности».



По словам руководителя направления «Потребительский рынок» INFOLine Светланы Силениной, нововведения усложнят и без того непростой бизнес производителей упаковки. «В 2022 году у них были проблемы с оборудованием, логистикой, краской и ингредиентами для упаковки. Хотя сложности начались еще во время пандемии. Все это и так негативно отражается на производителях упаковочных материалов. Кроме того, не до конца понятен механизм отслеживания всей цепочки — от производства до утилизации и почему именно на них возложили ответственность по РОП, а не на производителей конечной продукции. Ведь именно их товары будут продаваться в бутылках, коробках и т. д. », — прокомментировала «Агроинвестору» Силенина.



Введение новой модели РОП сейчас излишне и несвоевременно, потому что бизнес и так из-за кризиса вынужден решать множество задач, чтобы просто оставаться на плаву, считает она. «Еще один регуляторный момент негативно отразится на производителях», — уверена эксперт. Кроме того, продолжает Силенина, в конечном итоге рост затрат производителей упаковки отразится и на ценах для потребителей, которые и так экономят из-за снижения реально располагаемых доходов.



Исполнительный директор компании «Корпорация Экополис» Екатерина Радионова считает, что законопроект о РОП сделает отрасль более прозрачной с точки зрения прослеживаемости отходов. «РОП — важнейший инструмент развития отрасли утилизации, от эффективности его структурирования зависят как стабилизация экологической обстановки в стране, так и экономические показатели деятельности производственных утилизирующих предприятий. Позитивными моментами законопроекта по РОП являются увеличение прозрачности прослеживания движения отходов, а также формирование реестра добросовестных утилизаторов», — сказала она (цитата по РБК).



Изменения в целлюлозно-бумажной промышленности станут одними из самых значительных, так как картон и прочие материалы на основе растительных полимеров являются самыми цикличными в секторе упаковки, сказал РБК исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев. По его словам, сейчас в хозяйственный оборот вовлекается около 63% отходов бумаги и картона, после полноценного внедрения новелл законопроекта в течение нескольких лет уровень цикличности отрасли вырастет до 80%. Это будет достигнуто за счет расширения долей рынка, занимаемых продукцией на основе растительных полимеров, прежде всего, в секторе упаковки и посуды, в результате вытеснения продукции, рециклинг которой затруднен. Кроме того, нововведение может помочь снизить количество излишней упаковки, а ту упаковку, которая останется, сделать максимально цикличной.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

