В ряде регионов России наблюдается рост цен на зерно

К 18 июля с начала сезона Россия экспортировала 2,5 млн тонн зерна Pixabay

На прошлой неделе произошло значительное повышение цен на зерно в нескольких регионах России, включая Поволжье, Урал, Черноземье и Сибирь. Согласно мониторингу аналитической компании «ПроЗерно», на который ссылается «Интерфакс», в Поволжье цены на пшеницу 3-го класса выросли на 925 руб. до 12713 руб. за тонну. В Центре и Черноземье они увеличились на 370 руб. до 12800 и 12630 руб. за тонну соответственно. В остальных регионах повышение цен составило от 100 руб. до 165 руб. за тонну.



Цены на пшеницу 4-го класса также повысились: в центральных регионах на 850 руб. до 11517 руб., в Поволжье — на 775 руб. до 11525 руб., на Урале — на 400 руб. до 11367 руб. за тонну. В Черноземье и на Юге рост составил от 220 руб. до 250 руб., в Сибири — 115 руб. Цены на пшеницу 5-го класса выросли на Юге на 465 руб. до 11950 руб., в Поволжье — на 300 руб. до 8938 руб. за тонну. В Черноземье цены прибавили 170 руб., на Урале — 115 руб. Однако в центральных регионах цены снизились на 15 руб.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что подорожание зерна наблюдается во всех регионах. «В большей степени это связано с тем, что в текущую девальвацию рубля поверили уже и продавцы, и покупатели. Про дальнейшую динамику цен сказать что-то сложно», — отметил эксперт. По его данным, к 18 июля с начала сезона Россия экспортировала 2,5 млн т зерновых. Вывоз идет весьма активно. По итогам месяца на внешние рынки может быть поставлено 4,5 млн т зерна.



Накануне стало известно, что Россия вышла из «зерновой сделки», поскольку условия для ее продления не были выполнены. После этого заявления фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли на 4,2%, писал Bloomberg. На максимуме в 12:06 контракты торговались по $689,2 за тонну.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Российской газете», что как минимум в краткосрочном периоде ожидается «серьезный рост цен» на зерновые — как на Черном море, так и в мире. Тем не менее, к пиковым значениям марта 2022 года цены на зерно уже не вернутся, поскольку рынок адаптировался к новой реальности, считает эксперт. Динамику цен в долгосрочной перспективе предсказать сложно, добавил Рылько. Петриченко также сказал изданию, что ожидает дальнейшего роста цен на зерно. При этом он напомнил, что по сравнению с ситуацией прошлого года, когда была заключена сделка, цены на зерно серьезно упали и их небольшое повышение не будет трагедией для потребителей, зато сельхозпроизводители смогут заработать чуть больше.



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