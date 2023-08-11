Продажи слабоалкогольных коктейлей за год выросли на 53%

Сейчас слабоалкогольные коктейли замещают ушедшие с рынка винные напитки Е. Разумный

Опережающий рост продаж слабоалкогольных коктейлей — один из самых ярких трендов на российском алкогольном рынке, это один из самых перспективных сегментов алкогольного рынка считает исследовательская компания NielsenIQ. Согласно ее исследованию, за 12 месяцев (с апреля 2022-го по апрель 2023 года), их продажи в натуральном выражении выросли почти на 31%, а в денежном — более чем на 53%. Продажи категории за последние два года удвоились, их темпы роста в денежном и натуральном выражении остаются одними из самых высоких в индустрии напитков, отмечают аналитики.



В «Магните» продажи слабоалкогольных коктейлей в первом полугодии 2023 года выросли почти на 35% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Компания регулярно дополняет ассортимент новинками, в первую очередь позициями российских производителей. В текущем году ассортимент слабоалкогольных коктейлей увеличился на 17%. Сейчас такой продукции под собственной торговой маркой нет, но мы не исключаем запуск проектов в этом направлении», — рассказали «Агроинвестору» в пресс-службе ритейлера.



Последние несколько лет фиксируется сильная динамика роста категории слабоалкогольных коктейлей, подтвердил в разговоре с «Агроинвестором» гендиректор МПБК «Очаково» Юрий Антонов. «В целом эта категория напитков откликается на тенденции в барной культуре, и мы видим, что вслед за популярностью джина выросла популярность коктейлей на его основе», — рассуждает он.



Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз одной из причин роста популярности слабоалкогольных коктейлей называет то, что «государство разгромило рынок винных напитков, введя акцизы на такую продукцию, после чего они стали стоить как вино». По данным Дробиза, раньше в России ежегодно потребляли в среднем 200 млн л тихих винных напитков и 80 млн л газированных. После повышения ставок акцизов весь этот объем практически ушел с рынка из-за удорожания. «Я не исключаю, что женщины, которые пили тихие винные напитки, перешли на пивные напитки и слабоалкогольные коктейли», — допускает глава ЦИФРРА.



Другая причина, влияющая на рост потребления слабоалкогольных коктейлей, по мнению Дробиза, — демографическая. В период с 1990-го по 2002 год в России был спад рождаемости, а после начался рост. Поэтому с 2020 года на алкогольный рынок стало приходить больше молодых людей, рожденных после 2002 года, рассуждает эксперт. «Рост рождаемости позитивно отразился и на пивном рынке, потому что продажи пива начинают расти, и на рынке слабоалкогольных напитков, слабоалкогольных коктейлей в том числе», — прокомментировал «Агроинвестору» Дробиз.



Исполнительный директор аналитической компании IndexBox (специализируется на отраслевых исследованиях российского и мировых рынков) Екатерина Колина подтверждает, что по итогам прошлого года сегмент слабоалкогольных коктейлей вырос на 50%. Однако она обращает внимание, что столь заметный рост происходит на фоне низкой базы. «Еще до пандемии — в 2017—2019 годах — категория слабоалкогольных коктейлей стагнировала, и никто до конца не понимал, как ее вообще развивать», — сказала «Агроинвестору» Колина.



По ее мнению, сегмент продолжит расти, особенно в летний период. Однако темпы будут другими — плюс 7-8% в этом и следующих годах. Этому в том числе будет способствовать определенный уровень импортозамещения: отечественные производители умеют делать напитки, которые отвечают экономическим потребностям российского потребителя. Рост популярности слабоалкогольных коктейлей — не долгосрочная тенденция, уверен Вадим Дробиз. «Замещение винных напитков произошло, численность молодежи восстановилась. В 2023 году завершается формирования нового рынка и нового базового объема этого рынка», — полагает он.



Еще более категорично относительно будущего слабоалкогольных коктейлей настроен Юрий Антонов. «Думаю, что эту категорию ожидает спад в районе 70% с 1 января 2024 года в связи с тем, что с этой даты начинает действовать новый технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» вместо предыдущего стандарта. Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения в странах союза требования к алкоголю и процессам его производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к маркировке и упаковке. По словам Антонова, этот документ, по сути, уничтожит в России категорию слабоалкогольных напитков. «К сожалению, обращения предприятий-лидеров отрасли к Росстандарту и Росалкогольрегулирование никак не помогли и нас ждет драматическое падение», — считает он.



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