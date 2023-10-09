«Финам»: Размещение на бирже позволит агропредприятиям привлечь дополнительный капитал

Спрос на облигации растет, в том числе среди физлиц А. Махонин

Агрокомпании, в отличие от предприятий, работающих в нефтегазовой добывающей, IT и ряде других сфер, не спешат размещать свои акции на фондовом рынке — там представлены лишь единицы из них. Хотя в таком размещении есть множество преимуществ, рассказал руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство».



Стратегии компаний по развитию бизнеса меняются. «Если раньше компании покупали какие-то активы, чтобы усилить свои рыночные позиции, то сейчас многие создают свои венчурные фонды, чтобы инвестировать непосредственно в бизнесы», — отметил Курасов. Такой стратегии, например, придерживается Kraft Foods, японская компания «Сумитомо», один из лидеров зернотрейдинга, которая активно инвестирует в различные стартапы. «Два года назад они вложились в израильский стартап вместе с нами, и за это время их инвестиции выросли в 10 раз», — привел пример эксперт. В России пока не очень много подобных проектов, хотя они и есть.



В нашей стране выраженной стратегией последнего времени стал выкуп иностранных активов уходящих с нашего рынка игроков. «С одной стороны, рынок интересный, но бесконечно дешево покупать иностранные активы не получится», — предупредил эксперт. Кроме того, отметил Курасов, инвесторам стал интересен Дальний Восток. Суммы таких сделок, по его данным, начинаются от 5 млрд руб.



В России большинство сделок по покупке активов совершается с привлечением кредитов, в том числе, льготных. По словам Курасова, использовать в том числе для этой цели инструменты фондового рынка гораздо выгоднее, особенно в текущих реалиях, когда деньги сильно подорожали. «Руководителям агропредприятий стоит понимать, что высокая ключевая ставка — это надолго. К тому же происходит кардинальное сокращение субсидий», — обратил внимание он. В то же время, в ходе IPO можно разместить акции на сумму от 1 млрд руб. до 5 млрд руб. «Также мы рекомендуем размещать облигации — это привлечет дополнительных инвесторов, потому что спрос на облигации очень большой», — порекомендовал Курасов.



В конце сентября группа компаний «Агроэко» сообщила о регистрации программы облигаций на Московской бирже ММВБ-РТС. Агрохолдинг планирует разместить биржевые облигации в рамках программы серии 001Р. Максимальная сумма номинальных стоимостей ценных бумаг составляет 15 млрд руб. включительно или «эквивалент этой суммы в иностранной валюте». В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

Рынок облигаций в России чувствует себя очень хорошо, оценил Курасов. «В этом году у нас побит рекорд — компании привлекли только за первое полугодие, 3,7 трлн руб. за счет выпуска облигаций, — привел данные он. — Всего на Московской бирже 400 эмитентов». В частности, АФК Система» привлекала через облигации деньги для развития своих новых направлений.



При этом, подчеркнул Курасов, в России растет доля инвесторов среди физлиц — сейчас их на рынке более 3 млн, за восемь месяцев текущего года они вложили в рынок облигаций более 600 млрд руб., в то время как в акции они инвестировали около 200 млрд руб.



Облигации — это простой инструмент, и за последние годы Центробанком очень многое сделано для упрощения процедуры выхода на биржу. «По сути, сейчас для этого нужно несколько документов, провести аудит компании и получить кредитный рейтинг. После этого компания в течение двух-трех месяцев может получить до 1 млрд руб. в год на любые цели», — рассказал Курасов. Он добавил, что в этом году было много кейсов выхода на рынок облигаций — к этому инструменту прибегают как небольшие предприятия, так как для них действует субсидия по купону на 2/3 ключевой ставки.



Заинтересовать широкий круг инвесторов покупкой акций смогут компании, капитала которых защищен, бизнес которых является стабильным и которые ежегодно выплачивают дивидендов на уровне 10%. Также интересны акции быстрорастущих компаний, которые показывают увеличение выручки от 30% в год, заключил Курасов.



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