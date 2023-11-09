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Минсельхоз поддержал законопроект об увеличении штрафов за нарушения в применении пестицидов

Новые регламенты разрабатываются с участием ученых

| Агроинвестор |

Соблюдение правил гарантирует отсутствие ущерба для других объектов животного или растительного мира
Соблюдение правил гарантирует отсутствие ущерба для других объектов животного или растительного мира

поддержал законопроект, который предусматривает увеличение размера штрафов за нарушение регламентов использования пестицидов в сельском хозяйстве. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов в ходе совещания при Совете Федерации. «Сейчас мы работаем в двух направлениях, — рассказал он. — Первое — мы поддержали соответствующий законопроект по увеличению размера штрафов. Мы считаем, что необходимо вносить изменения в Кодекс об административных правонарушениях и увеличивать ответственность недобросовестных лиц, которые используют пестициды в сельском хозяйстве и не соблюдают регламенты их применения».

Регламенты применения пестицидов разрабатываются с участием крупнейших научно-исследовательских институтов, подчеркнул Некрасов. Соблюдение правил гарантирует отсутствие ущерба для других объектов животного или растительного мира, кроме тех, против которых предназначен пестицид. «Если кто-то превышает дозировки, работает не в те сроки, или не в тех границах, то штрафы должны быть увеличены», — пояснил он.

Директор департамента Минсельхоза также рассказал о контроле за ввозом пестицидов из стран, входящих в ЕАЭС. По его словам, существует ясная позиция Минэкономразвития о том, что ограничения на ввоз таких препаратов недопустимы в рамках единого экономического пространства. Кроме того, ведомство продолжает работу над улучшением ФГИС «Сатурн» для получения более полной информации о применении СЗР.

В апреле предложил увеличить штрафы за нарушение правил применения пестицидов и агрохимикатов, писал «поле.рф». В настоящее время нарушение правил обращения с этими веществами может повлечь наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб., на должностных лиц, а также на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 2 тыс. до 5 тыс. руб. (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток во втором случае), на юридических лиц — от 10 тыс. до 100 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 


В Россельхознадзоре также предлагали провести разъяснительную работу с сельхозпроизводителями о строгом соблюдении инструкций по применению пестицидов и агрохимикатов, включая использование родентицидов, чтобы предотвратить возможные негативные последствия и ущерб окружающей среде. Также ведомство говорило о важности проведения оценки объемов производства малоопасных биологических родентицидов, разрешенных к использованию в России и рекомендовал их аграриям для борьбы с мышевидными грызунами. На законодательном уровне ведомство предлагало закрепить возможность инициирования контрольными (надзорными) органами процедуры исключения пестицида или агрохимиката из Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в России.

В мае 2023 года предложил установить квоту на импорт пестицидов в Россию. Квота должна была составить 15 тыс. т на период с 1 октября 2023-го по 30 апреля 2024 года. Предлагалось устанавливать отдельные объемы для основных групп пестицидов, таких как гербициды, фунгициды и инсектициды. Доступ к квоте получат предприниматели, работающие на постоянной основе с проверенными иностранными производителями и не занимающиеся импортом контрафакта. Размер квоты рассчитывался на основе объемов производства и потребления пестицидов в России за последние три года.

В конце октября «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что квота на ввоз агрохимикатов в Россию может составить 16,7 тыс. т. Срок ее действия предлагалось установить с 1 января по 30 июня 2024 года. Информацию подтвердили в Минпромторге. По словам источника, работа над документом продолжается.

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