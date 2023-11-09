Минсельхоз поддержал законопроект об увеличении штрафов за нарушения в применении пестицидов

Соблюдение правил гарантирует отсутствие ущерба для других объектов животного или растительного мира flickr.com

Минсельхоз поддержал законопроект, который предусматривает увеличение размера штрафов за нарушение регламентов использования пестицидов в сельском хозяйстве. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов в ходе совещания при Совете Федерации. «Сейчас мы работаем в двух направлениях, — рассказал он. — Первое — мы поддержали соответствующий законопроект по увеличению размера штрафов. Мы считаем, что необходимо вносить изменения в Кодекс об административных правонарушениях и увеличивать ответственность недобросовестных лиц, которые используют пестициды в сельском хозяйстве и не соблюдают регламенты их применения».



Регламенты применения пестицидов разрабатываются с участием крупнейших научно-исследовательских институтов, подчеркнул Некрасов. Соблюдение правил гарантирует отсутствие ущерба для других объектов животного или растительного мира, кроме тех, против которых предназначен пестицид. «Если кто-то превышает дозировки, работает не в те сроки, или не в тех границах, то штрафы должны быть увеличены», — пояснил он.



Директор департамента Минсельхоза также рассказал о контроле за ввозом пестицидов из стран, входящих в ЕАЭС. По его словам, существует ясная позиция Минэкономразвития о том, что ограничения на ввоз таких препаратов недопустимы в рамках единого экономического пространства. Кроме того, ведомство продолжает работу над улучшением ФГИС «Сатурн» для получения более полной информации о применении СЗР.



В апреле Россельхознадзор предложил увеличить штрафы за нарушение правил применения пестицидов и агрохимикатов, писал «поле.рф». В настоящее время нарушение правил обращения с этими веществами может повлечь наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб., на должностных лиц, а также на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 2 тыс. до 5 тыс. руб. (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток во втором случае), на юридических лиц — от 10 тыс. до 100 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.



В Россельхознадзоре также предлагали провести разъяснительную работу с сельхозпроизводителями о строгом соблюдении инструкций по применению пестицидов и агрохимикатов, включая использование родентицидов, чтобы предотвратить возможные негативные последствия и ущерб окружающей среде. Также ведомство говорило о важности проведения оценки объемов производства малоопасных биологических родентицидов, разрешенных к использованию в России и рекомендовал их аграриям для борьбы с мышевидными грызунами. На законодательном уровне ведомство предлагало закрепить возможность инициирования контрольными (надзорными) органами процедуры исключения пестицида или агрохимиката из Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в России.



В мае 2023 года Минсельхоз предложил установить квоту на импорт пестицидов в Россию. Квота должна была составить 15 тыс. т на период с 1 октября 2023-го по 30 апреля 2024 года. Предлагалось устанавливать отдельные объемы для основных групп пестицидов, таких как гербициды, фунгициды и инсектициды. Доступ к квоте получат предприниматели, работающие на постоянной основе с проверенными иностранными производителями и не занимающиеся импортом контрафакта. Размер квоты рассчитывался на основе объемов производства и потребления пестицидов в России за последние три года.



В конце октября «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что квота на ввоз агрохимикатов в Россию может составить 16,7 тыс. т. Срок ее действия предлагалось установить с 1 января по 30 июня 2024 года. Информацию подтвердили в Минпромторге. По словам источника, работа над документом продолжается.



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